藥華藥新藥入選美國NCCN治療指南 攻美市場添利器

藥華藥（6446）2日晚間宣布，美國國家綜合癌症網路NCCN（National Comprehensive Cancer Network）在最新的治療指南中，將新藥BESREMi®（Ropeginterferon alfa-2b，簡稱Ropeg）列為治療成人真性紅血球增多症（PV）的治療選項，且無論高、低風險的PV患者均適用。

藥華藥指出，NCCN是由美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，診療指南是公認的癌症管理臨床方向和治療標準，更是所有醫學領域可用的治療準則。

藥華藥執行長林國鐘表示，NCCN這個重大決定，除了對藥華藥的美國市場銷售非常有幫助，新納入「PV低風險」的病人，更能為公司新增數萬名潛在病人。同時也是治療低風險PV病患的方法中，唯一的細胞減量療法，可說顛覆過去的治療方式。

德州大學安德森癌症中心主任Ruben Mesa指出，NCCN指南在多種治療情況下提到Ropeg，特別是作為低風險患者的唯一系統選擇，意味著早期轉向更積極的治療。

Ropeg是第一個獲美國FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥品，上市之後，醫師使用意願優於預期。Ropeg在美國不論是實際病人數或實際銷售量，均已高於美國子公司預估的高標。

此外，藥華藥發布另外一項重大訊息，由於德國聯邦最高法院將AOP公司之求償金額及利息全部撤銷後，已收到瑞士債權執行處〈debt collection office〉及法院書面通知：AOP已撤回全部聲請，本案已終結全部程序。由此顯示，AOP已接受判決。藥華藥委任律師將要求AOP負擔全額程序費用，以保障股東權益。

藥華藥董事長詹青柳表示，為因應美國市場對P1101需求高於預期、也將進行新適應症的臨床試驗，公司台中廠也已規畫擴增產線，以滿足未來大幅增加的需求，確保P1101在全球供貨無虞。至於資金需求，及相應近期籌資之規劃，獲得全體董事一致支持。

亞洲市場方面，藥華藥針對日本市場，近期將送件申請PV藥證，目標為年底前取得藥證。中國大陸正進行取證用銜接性臨床試驗，收案進度超前，有機會以原規劃的六個月的臨床數據送件申請藥證。歐洲業務則穩定成長，不過，若美國營收快速增長，未來來自歐洲的營收比重將會下滑。