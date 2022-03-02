全球減碳趨勢 工業局推「以大帶小」促中小企低碳轉型

經濟部工業局為協助產業因應國際淨零排放、歐盟碳邊境調整機制（CBAM），宣布將以「以大帶小」政策，由大企業帶領上中下游供應鏈，輔導中小企業投入碳盤查／碳足跡。工業局表示，接下來將會舉辦七場次的碳盤查、碳足跡講習會。

工業局長呂正華表示，工業局今年第一季辦理12場次 「碳盤查暨碳足跡講習會」，採實體課程及視訊課程同步，日前已辦理五場次，累計720人次與會；未來尚有四場次碳盤查課程，以及三場次碳足跡課程。

呂正華表示，目前已有287家已完成碳盤查登錄，而針對國內約20萬的中小企業低碳轉型，全國工業總會已籌備結合各產業公協會成立「碳中和聯盟」，透過「以大帶小」模式，也就是上中下供應鏈串聯，落實減碳目標；工業局則提供平台、工具，如碳盤查專區、碳盤查計算器等協助轉型。

工業局過去曾於輔導Nissan汽車29家供應商體系進行碳盤查、目標設定、節能輔導、實績追蹤等減碳管理，總減碳量達10,113公噸CO2e；亦於2020年輔導泰山TWIST WATER環保包裝水產品取得環保署減碳標籤，透過設計及生產改善，每瓶減量30g CO2e，減量約20％。

工業局永續發展組科長潘建成指出，中小企業過往接觸相關資訊較少，面臨國內外減碳趨勢、要求，可能感到無所適從與憂心，不過，政府一定會陪著中小企業走過減碳的道路，請企業不用擔心。