俄烏開打 法商科法斯：亞洲通膨將在未來幾個月飆升

俄烏戰爭引發能源價格攀升，歐洲、亞洲、美國經濟可能都將成為輸家。法商科法斯今（2）日警告，假設全球能源價格保持上升趨勢，歐洲與亞洲通貨膨脹將因此越發嚴重，其中亞洲通貨膨脹率將在未來幾個月飆升，中期將影響亞洲出口，面臨下跌壓力，將不利於經濟成長。

俄羅斯聯邦是世界第二大天然氣生產國和第三大原油生產國（2020 年每天 1,070 萬桶）。但在不久的將來，德魯日巴輸油管道的烏克蘭支線可能面臨中斷風險。

即便原油的其他來源國選擇增加產出，但仍不足以抵銷俄羅斯供應受到嚴重干擾的影響，天然氣價格上漲、電價上升，將導致企業成本增加；油價上漲，則將影響到運輸業，例如航空業與海運企業，其中航空公司面臨風險最大；同時農產品價格、金屬價格也會面臨很大的壓力，汽車行業、建築業都很難逃離影響。

美國雖然有自己的能源供應方，主要從加拿大進口，相較歐洲風險較小，但美國經濟仍舊可能受到供應鏈和全球貿易中斷以及歐洲需求下降的影響。

科法斯警告，中期來看，如果較高的通膨率和不斷上升的投入成本影響到發達經濟體，尤其是美國和歐洲的消費和工業需求，亞洲出口也會面臨下跌的壓力，不利於經濟增長。從外交政策來看，經濟和金融制裁會促使俄羅斯與中國建立更為緊密的關係。

其次，避險情緒醞釀下，預期美國貨幣政策將收緊，導致美元進一步升值，溢出效應將造成亞洲經濟體資本外流以及跨境貸款減少。

但假設伊朗在石油產量上解除美國制裁令影響，重返市場下，每天100萬桶的出口將可以逐漸抵銷俄羅斯供應中斷的影響。