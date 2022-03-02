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回應美貿易政策年度報告 經濟部：台美關係史上最佳

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部指出，近期美國跨黨派資深代表團及前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）相繼訪台、互動，展現美國對台灣的堅定支持與重視，台美關係可說是史上最佳。路透社
經濟部指出，近期美國跨黨派資深代表團及前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）相繼訪台、互動，展現美國對台灣的堅定支持與重視，台美關係可說是史上最佳。路透社

美國貿易代表署（USTR）向國會提交「2022年貿易政策議程暨2021年度報告」，說明拜登政府貿易政策重點；經濟部指出，近期美國跨黨派資深代表團及前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）相繼訪台、互動，展現美國對台灣的堅定支持與重視，台美關係可說是史上最佳。

該報告內容包括：加速減碳與提倡永續環境措施、增加供應鏈韌性以及調整美中貿易關係等。美國將持續在雙邊與多邊場域強化與貿易夥伴及私部門之合作，確保公平競爭之環境及強化供應鏈韌性。

報告指出，台灣為美國亞太區域的民主盟友及貿易夥伴，雙方享有長期及充滿活力之貿易關係。台美第11屆「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議於2021年6月舉行，為雙方解決與討論貿易及投資議題的重要場域，雙方同意打擊全球供應鏈中的勞工剝削問題，在TIFA架構下成立勞動工作小組。台美將持續合作解決牛豬市場進入、著作權立法、數位盜版、金融服務、投資和監管透明度等問題。

美方除於上述報告肯定台美透過TIFA，合作解決各項貿易問題外，經濟部也持續與各相關部會合作，透過台美「科技貿易暨投資合作架構」(TTIC)及「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等管道，與美國商務部、國務院等行政部門就經濟議題進行對話，強化台美經貿互補及供應鏈合作關係。

美國商務部 TIFA 經濟部

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