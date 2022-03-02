台中9000家列管工廠 3000多家未申請納管恐斷水斷電

經濟部列管台中未登記工廠9000多家，市府經發局積極推動「特定工廠登記制度」下，截至今年2月底止，受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計6640件，輔導超過7成2列管工廠，總核准率近5成。

經濟發展局表示，市府今年1至2月針對未申請納管的未登記工廠，再度寄發4000多封納管意願調查表，截至2月底止，尚有3000多家未回覆，近日再通知，逾3月19日仍未回覆者，將配合中央政策，優先查處，業者會面臨停電停水。

經發局說明，既有低汙染未登記工廠只要符合2016年5月19日前已從事物品製造、加工，產品非屬法令禁止製造；工廠地點也非屬經濟部基於環境保護或安全考量公告不宜設立工廠區域，即可申請納管。

今年1月起，每月送件量突破400件以上，送件數量倍數成長，截至今年2月底止，經發局受理納管申請案件達4847件、核准2541件，再創新高；另受理臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計1793件、核准1742件，件數居全國之冠。

經發局指出，因應納管期限將至，市府採取應變措施，業者只要完整填寫「納管申請書」今年3月19日前郵寄或親送至台中市政府特定工廠登記單一窗口，經發局立即受理，應備文件可後再補，加速受理。