中小企業買不到綠電怪台積買走？標準局：程序要再簡化

經濟部標準局今（2）日舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，為APEC線上論壇暖場。對於台灣能否在APEC國家建立統一綠電憑證標準，標準局認為各國都有面對淨零碳排的緊急性，收到訊息相當正面。至於國內綠電都被台積電買走，標準局認為中小企並非買不到，而是程序還要再簡化。

本次為APEC首次在能源與標準兩單位合力召開討論，3月7日至9日邀請區域會員夥伴就「政策發展」、「市場挑戰」及「企業參與」三大主軸進行研討。面對APEC首次將能源跟憑證一起談，業界期待台灣可以在APEC國家中統一標準，讓海外生產基地也可以適用綠電憑證。

對此，標準局副局長謝翰璋說明，APEC在綠電推廣確實比歐洲慢，而台灣在2016年就將綠電憑證化，而台灣是出口導向國家，使用多少綠電影響到是否能接到國外訂單；而政府幫忙憑證化就像拿出成績證明，可以讓企業綠電一覽無遺。

至於能否拿到話語權，謝翰璋認為，要跨國認證標準統一，「就跟書同文車同軌」。而台灣過去經驗雖然不敢說要帶領APEC，但各項措施，如「單一電號多用戶」就可以給各國參考作法，所以2019年就向APEC提出申請。目前而言，因為各國都擔心COP26影響到國內招商，因此目前收到訊息都很正面。

標準局副局長謝翰璋受訪強調，2050淨零碳排是大工程，必須個人、中小企業及大企業合力完成，只靠大企業根本不夠，而政府則是必須要把相關架構都準備好，讓引擎啟動起來。但據「國家再生能源憑證中心」統計，「護國神山」台積電購下的「直轉供憑證」數量約89.5萬張，約占總體憑證交易的99%，國內其他企業幾乎買不到，更何況中小企。

謝翰璋回應，大企業用電大所以憑證需求也大，相對而言小企業就需求沒這麼大。他認為，電業法修法後開放電業，但仍有很多冗長程序，認為目前中小企並非買不到，而是行政程序上吃力，因此經濟部正努力跨單位將綠電標準化，讓綠電憑證簡化到像到便利商店買東西；但他同時也鼓勵中小企業可以盤點組織架構，跟大企業一樣設立綠電憑證的窗口。

標準局配合行政院能源政策目標，負責綠電憑證業務，自2017年起迄今已發放超過106萬張憑證，相當於10.6億度綠電電力，減碳量約53.4萬公噸。