蔡總統接見美國資深代表團 期盼台美夥伴關係更加緊密

蔡英文總統今（2）日上午接見「美國總統拜登指派之跨黨派資深代表團」，重申堅定的自我防衛決心，也會守護台灣民主自由的生活方式。總統表示，堅守在民主前線的臺灣，不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴，擁有更多國際支持與參與的台灣，將會更具韌性，對世界的自由和美好有更多的貢獻。她也期盼臺美夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域、為全世界的和平穩定及繁榮發展，做出更多的貢獻。

蔡總統致詞時首先歡迎美國參謀首長聯席會議穆倫（Michael Mullen）前主席率團訪問臺灣。並表示，訪賓都是歷任美國政府重要的國安事務資深官員，也參與過多項重大的國際安全及和平議題，相信此行交換意見可以帶給我們許多有意義的收穫。

蔡總統指出，就在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登總統指派代表團來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係的「堅若磐石」。更重要的是，這凸顯了台灣在國際及區域安全上的角色；以及國際民主社群必須更加緊密團結。

蔡總統提到，上週俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡、流離失所，也嚴重危害世界和平秩序。透過這個機會，她要告訴訪賓以及所有的朋友，對於侵略行為，台灣作為國際社會的一員，除了表達嚴厲的譴責，也參與了對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動。我們對烏克蘭的人道救援，也在前天正式啟動。

蔡總統強調，我們所做的這一切，就是要堅定地表達「臺灣和烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起」，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域的穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意和所有國家一起投注努力。

蔡總統說，因為，歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。尤其，烏克蘭人民捍衛自由民主的信念，以及挺身奮戰保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受。

蔡總統表示，當前，中國對台海以及區域的軍事威脅持續升高，不論是打壓台灣的國際空間，或是透過認知作戰、操作錯假訊息，來分化台灣內部、侵蝕我們的民主，這些動作沒有一天停止。然而，台灣人民從來沒有因此放棄堅持。相反的，我們投入更多的努力來守護國家，包括發展自主的國防，強化不對稱戰力，並且鞏固國民的心防，防範認知作戰的分化，讓台灣成為一個更具韌性的民主之島。台灣要告訴全世界，我們有堅定的自我防衛決心，也會守護我們民主自由的生活方式。

蔡總統認為，區域的穩定安全從來都不是單一國家的課題，烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作和積極作為至為關鍵。面對台海和區域的安全威脅，我們期待與美國、區域各方能有更多緊密的合作，共同壓制各種型態、可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。

蔡總統也感謝拜登政府，以實際行動，依據《台灣關係法》以及「六項保證」，履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛能力。她指出，拜登政府上任後批准的兩項軍售案，以及今天代表團的到來，就是最明顯的例證。

蔡總統提到，上個月，拜登政府公布最新的「印太戰略」，指出台灣是印太地區重要夥伴。她要告訴大家，堅守在民主前線的台灣，不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴，而擁有更多國際支持與參與的台灣，將會更具韌性，對世界的自由和美好會有更多的貢獻。

最後，蔡總統期盼，台美的夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域、為全世界的和平穩定及繁榮發展，做出更多的貢獻。

穆倫致詞時表示，不僅在台灣，同時在這個日益重要的區域，維持和平與穩定的重要性已更甚以往。

穆倫指出，他率領這個公民代表團前來對美台重要夥伴關係表達支持。在美國，這股支持的力量不斷延續而且增長。訪團來台的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登總統所言，民主正面臨長期，而且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例。現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

穆倫說，今天代表團能夠訪問台灣這個世界上最具活力的民主政體之一，他們深感榮幸。臺灣積極應對這個世代的重要挑戰，不論是全球性的流行疾病，亦或是腐蝕人心的假訊息以及惡意影響。台灣在因應之餘，都能兼顧核心民主價值。

穆倫前主席也推崇蔡總統是一位促進人權、婦女賦權和包容性社會的全球領導者。台灣在新冠疫情大流行初期，向美國人民提供援助，是美國最大的口罩捐贈者，對此，美國仍深懷感激。

穆倫表示，本次代表團來台，反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，維護台海和平與穩定，不僅符合美國的利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。他希望，透過本次訪團的拜會，向蔡總統及台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，「美國堅定維持承諾。」

穆倫指出，4月是《台灣關係法》簽署43周年紀念，拜登總統先前擔任聯邦參議員時，也對該法投下贊成票。43年後，美國和台灣之間的合作，比以往更強健、更深刻、更廣泛。我們感謝與台灣和蔡總統的夥伴關係，並期待今天的討論。

總統府指出，訪賓一行尚包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）等，由穆倫前主席率領，外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。