APEC跨能源與標準主題論壇將在台舉辦 今揭面紗

經濟部標準檢驗局今（2）日舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，為即將於3月7日至9日以「透過再生能源憑證促進亞太地區綠能發展(Utilizing Renewable Energy Certification to Facilitate APEC Regional Renewable Energy Growth)」為題的APEC線上論壇揭幕。

APEC跨能源與標準主題論壇將於3月7日至9日邀請區域會員夥伴就「政策發展」、「市場挑戰」及「企業參與」三大主軸進行研討。與會代表來自紐西蘭、馬來西亞、美國、墨西哥、澳洲、法國、日本等。

經濟部主秘陳怡鈴表示，APEC跨能源與標準主題論壇在台灣舉辦，是國家推動能源轉型的重要里程碑，也代表我國對再生能源憑證制度的建立及推行成效，獲亞太區域夥伴高度肯定，未來將持續推動我國憑證制度(T-REC)，以呼應國際減碳及淨零目標。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫也表示，期望能在亞太區域夥伴目前的經濟合作基礎上，建構再生能源憑證與市場交流平台。

標檢局局長連錦漳指出，這次的會議是亞太經濟體共同尋求與討論再生能源憑證發展的最佳實踐方案，期望透過此次交流平台的建立，協助APEC成員經濟體從中獲益，帶動區域及企業邁向能源轉型，實踐永續發展。

標檢局近年致力於建構亞太再生能源憑證交流平臺，再生能源憑證具備驗證綠電的特性，目前國際間尚未有特定的標準為依據，故因此我國於APEC亞太經濟合作組織提案討論，也獲得能源工作小組(Energy Working Group, EWG)與標準及符合性次級委員會(Sub-Committee on Standards and Conformance, SCSC)大力支持。

本次論壇將是APEC 21個經濟體對於該區域推動再生能源相關議題，第一次從再生能源憑證推動角度切入，論壇主題自政策制度面、市場面以及企業ESG三個面向探討，也是台灣首度在APEC國際會議場合舉辦跨「能源」及「標準」之論壇(Cross-fora)，對再生能源及憑證市場未來發展，具有關鍵意義。

台灣的「再生能源憑證」可證明持有者確實使用再生能源與其環境效益，並整合太陽光電、風力、小型水力及其他再生能源發電設備查核作業流程，建立一致性再生能源查核規範。自2017年起迄今已發放超過106萬張憑證，相當於10.6億度再生能源電力、減碳量約53.4萬公噸。