企業上下游供應鏈碳排放量 平均達公司碳排的11.4倍

波士頓顧問公司（BCG）與全球碳排披露標準制定權威—全球環境資訊中心（CDP）首次合作發布「全球供應鏈碳排報告」指出，大多數企業營運本身所產生的碳排放量（範疇一、二），遠不及其上下游的供應鏈所產生的碳排（範疇三）。

報告指出，上下游供應鏈的碳排放量，平均達公司營運碳排的11.4 倍之多。但僅38%的企業與供應商合作減排，八成的供應商並未揭露其供應鏈上的碳排量。

BCG 指出，企業的上下游供應鏈的碳排，占一般製造企業總體碳排比重高達六至八成，供應鏈碳排數據的收集與揭露，對企業做好減排管理、促進跨生態圈淨零至關重要。

報告指出，2021 年全球有逾兩百家採購支出合計達 5.5 兆美元的 CDP 企業成員，要求底下 23,487 家供應商揭露環境數據。被要求揭露的供應商家數較前年大增 50%，成長幅度前所未見，顯示企業對供應鏈透明度的要求大大提高。

在2.3萬家供應商中，超過 11,000 家供應商對 CDP 提交環境數據；但56%的供應商未制定任何減碳目標；僅28%的供應商制定低碳轉型計畫。報告指出，依照目前的進展，至少還需要十年，才能確保所有在 2021 年向 CDP 揭露數據的供應商能完成氣候目標的設定。

BCG 董事總經理暨全球合夥人陳美融指出，台灣面對淨零的挑戰。歐盟將於 2023 年試行碳稅，將嚴重影響身處供應鏈中的台灣企業，已經不是可以且戰且走的事。企業需立刻採取行動，才能應對未來碳稅所可能添加的成本壓力。

陳美融指出，台灣有許多不同類型的企業，從初始投資到運輸與國內配送，都有機會讓台灣產業共同投入，不僅是氫能產業鏈，也包括其他綠能產業鏈。若政府和企業合作，台灣有望加速建立未來的永續優勢。

陳美融表示，2030 年全球碳排必須減半，才能在 2050 年實現淨零碳排目標。但在有效管理碳排之前，企業必須有能力準確量測全部範疇的排放。這是明確而迫切的需求，但企業無法憑一己之力完成。端到端整個價值鏈都必須追蹤和量測，為生態系統提供所需的產品層面數據，才能有效採取行動，減少整體碳足跡。