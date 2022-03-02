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本周入帳…新制勞退去年大賺 勞工分紅創16年新高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
新制勞退基金去(2021)年大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元。圖／聯合報系資料照片
新制勞退基金去(2021)年大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元。圖／聯合報系資料照片

新制勞退基金去(2021)年大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元，創新制2005年7月開辦之後、16年來最高。儘管每位勞工實際分工金額將不同，但隨著勞工個人帳戶持續累積，勞工和自己歷年分紅相比，這次獲得收益分配有望創歷年來最多，預計本周五（4日）入帳，勞工可查詢。

勞保局依例於今年3月初完成前一年新制勞退收益分配，去年收益預訂在3月4日完成並入帳。但勞工仍不能領出分紅，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

根據勞動基金運用局發布績效，攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金去(2021)年全年收益數為2,836.8億元，收益率9.66%，若以目前1,225萬戶有效新制勞退專戶計算，平均每名勞工分紅逾2.3萬元，創16年平均分紅最高紀錄。

雖然勞工實際獲得分紅並不同，但隨著勞工個人專戶多年累積，加上去年9.66%收益率，算下來，和勞工自己歷年分紅相比，這次獲分配收益數也會創歷年最多。

勞動部勞保局強調，勞退新制實際分紅仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得分紅並不一樣，並非將收益數直接按戶數均分。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%。個人專戶由交勞動基金運用局投資運用，每年3月初依前一年盈虧結算，勞工須至60歲退休或死亡時才能領回個人帳戶裡的金額。

勞退基金 勞保

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