2022年台英數位線上論壇 聚焦台灣數位醫療優勢

英國在台辦事處（Brtish Office）與基因線上於近日聯合舉辦 The 2022 UK-Taiwan Digital Health Programme，線上近百位來自台、英數位醫療企業及學研單位，共同布局國際數位醫療產業的關鍵棋著。

英國在台辦事處的副代表嚴濤暮（Tom Burn）揭開序幕，提到英國以先進醫學研究聞名，如新冠疫情間英國牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（ AstraZeneca）藥廠快速合作開發出新冠疫苗，累積大量新冠病毒定序資料。中央健康保險署李伯璋署長則介紹台灣的著名的醫療制度優勢，結合數位科技，創建醫療雲端和健康銀行。未來將會透過更多出版作品向世界各國分享台灣數位醫療與健保體系的亮眼成就，並持續提供以病人最大福祉為考量的醫療照護。

台北醫學大學數據處數據長許明暉首先介紹台灣健保制度，健保署數位醫療資訊系統 （MediCloud）也協助醫療院所與患者迅速取得臨床數據與檢測結果。2020年建置健保醫療資訊雲端查詢系統的「TOCC」（Travel history、Occupation、Contact history、Cluster）提醒機制，有利醫事人員與政府單位掌握傳染動態。

緯創醫學科技莊詔仁副總經理以產業界觀點，分享台灣數位醫療的潛力市場，並比較照護體制相似處及互補特性。英國專精軟體系統研發，2021年創造29間獨角獸公司；台灣具備硬體ICT產業優勢，2021年有三間獨角獸公司。英國研發實力結合台灣 ICT 硬背景將成為台英雙方合作契機點之一。

安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞醫師則針對台灣數位醫療法規面，向英商介紹進入台灣醫療市場的優勢與所需的核准認證。除近日有鑒於新冠疫情而逐漸鬆綁的遠程醫療（Tele-Medicine）規範外，2021 年底修正的「生技新藥產業發展條例」新納入精準醫療、數位醫療與受託開發製造（CDMO）等租稅優惠獎勵項目，R&D 支出、設備更新等投資抵減也有多項更新，有利外資進入加速台灣生技醫療產業發展。

對英國公司而言，要進入台灣市場最重要的關鍵在於找對研發或經銷夥伴，加上台灣資通訊產業近年也大量尋求投入醫療照護領域機會，許多公司能完整承接產品設計到量產流程，無不敞開大門歡迎國際創投挹注並結盟合作擴大產業規模。而台灣公司累積有相當的 CMO、CDMO 合作模式經驗，在數位健康領域同樣能發揮國際合作的長處。同時隨著未來個人臨床數據的去識別化保護系統更加完善，將能帶動醫療健保相關商業化進展。

台英數位醫療媒合會將於3月7至11日登場，盼能促進台英兩方的生醫產業的合作與交流。