1月政府三大退休基金慘賠1,332億元 2月恐賠更慘

受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，俄烏衝突升溫，金融市場震盪下跌，我國政府主要退休基金短期績效受到影響，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今(2022)年1月底合計慘賠1,332.1億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日表示，全球金融市場已走了3年多頭，地緣政治衝突進入真槍實彈階段，市場波動更大，預期今年第1季勞動基金收益都會呈負數，但這不代表不看好勞動基金全年績效表現，她認為，今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，預期第1季之後，市場可能會以超乎預期速度回復到常軌。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆1,474 億元，評價後收益數為負1,095.7億元，收益率負2.23%。其中，攸關勞工退休經濟生活的新制勞退、舊制勞退、及勞保基金，收益表現全面收黑。

新制勞退基金規模為3兆1,906億元，收益數為負735.4億元，收益率負2.33%；舊制勞退基金規模為9,512億元，收益數為負210億元，收益率負2.59%；勞保基金規模為8,355億元，收益數為負154.1億元，收益率負1.97%。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,636億元，收益數為負85.5億元，收益率為負1.94%。

公務人員退休撫卹基金截至今年1月止，規模為7,115.7億元，國內投資金額為 3,745.2億元，配置比例為52.63%；國外投資金額為3,370.5億元，配置比例為47.37%。

劉麗茹分析，因俄烏開戰，金融市場出現大幅波動，待地緣衝突因素消除後，市場又將快速升溫，此時法人機構通常不宜大進大出；而像勞動基金這樣大型退休基金，追求的是分散布局，長期穩健獲利，不需隨市場起伏，她坦言，2月波動更大，績效更難看，「但忍耐一下，之後態勢就會明朗」。