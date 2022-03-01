經濟部提醒 業者注意俄烏情勢變化、審慎因應

俄烏戰爭情勢轉趨嚴峻，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭後，許多國家相繼對俄羅斯祭出經濟及金融制裁措施，經濟部今（1）日表示，將密切注意各國對俄羅斯的制裁措施，並採取相應作為。

經濟部強調，台灣作為國際社會的一員，願意參與有助於解決俄烏爭議的努力。目前許多國家宣布將採取包括出口管制在內的經濟制裁措施，台灣也將共同參與。過去經濟部依據貿易法授權公告的「戰略高科技貨品管制清單」，已將「瓦聖納協議」規範的產品納入出口審查範圍；未來對俄羅斯出口相關產品，將從嚴審查。

由於各國對俄羅斯採取的制裁措施除出口管制外，還包括金融管制等措施，可能影響對外貿易的匯兌清算；因此經濟部提醒台灣貿易商審慎因應，並持續注意國際情勢發展，對與俄羅斯商業往來應謹慎從事，以避免遭受損失。