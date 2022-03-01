聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣大好！今年Q2就業市場人力需求創11年新高

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查。本報資料照片
勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查。本報資料照片

勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查，隨著全球經濟穩定復甦，事業單位也預期疫情影響將逐步鈍化，今年Ｑ2人力需求淨增加7.5萬人，有人力需求的公司家數佔比，以及增加人數都創下11年來同期新高，其中，製造業、批發零售、住宿餐飲也同樣破11年同期紀錄。

為了解2022年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年1月10日至28日就員工規模30人以上的事業單位辦理「第1次人力需求調查」，回收有效樣本3043家。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，根據調查結果，各事業單位在今年4月底較1月底預計增加人力者占34%、減少人力者3.1%、人力需求不變者58.4%、無法預估者4.5%；需求人數預計増加8.2萬人、減少0.7萬人，淨增加7.5萬人，人力需求增加的事業單位家數佔比及增加人數雙雙創下2012年以來同期新高。

她解釋，由於全球經濟穩定復甦，新興科技應用與數位轉型需求延續，廠商持續擴增產能與投資，再加上國內疫苗涵蓋率提高，民眾已經漸漸習慣疫情生活，如製造業是延續去年的好景氣，批發零售、住宿餐飲等則是事業單位預期疫情衝擊力道慢慢減小、影響逐步鈍化。

若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加4.3萬人較多，批發及零售業、住宿及餐飲業也分別淨增加1萬人、0.5萬人。若以職類別觀察，則以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.6萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.6萬人次之，技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加人數同樣創下歷史新高。

餐飲業 疫情

延伸閱讀

因應少子化立法院建議回復徵兵 撰稿人具退役中校身份

無薪假逼近1.5萬人 旅行社再增300人接續實施

無薪假逼近1.5萬人 旅行社重災區占六成二

雇主注意！移工檢疫縮短至10天 變更入境日期這樣做

相關新聞

蔡總統重申穩定供電 學者：每年用電成長2.5%可能低估

蔡英文總統今天接見八大工商團體，強調維持供電穩定，未來路徑規畫以每年電力需求成長2%±0.5%情境假設為基礎，學者指出，...

景氣大好！今年Q2就業市場人力需求創11年新高

勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查，隨著全球經濟穩定復甦，事業單位也預期疫情影響將逐步鈍化，今年Ｑ2人力需求淨...

1月景氣燈號轉黃紅燈...俄烏衝擊如何？國發會憂物價

國發會今天發布今年1月景氣對策信號綜合判斷分數為36分，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉黃紅燈。領先指標連兩個月...

竹科跳電 台電：疑力晶科技主變壓器跳脫

新竹科學園區今天下午3點18分發生跳電情況，造成新竹市東區大範圍供電壓降，甚至影響湖口、竹北等地都有電燈閃爍情形，還有竹...

通膨、政治衝突...勞動基金1月慘賠1095億 2月恐更慘

勞動基金今公布整體基金截至今年1月底止規模為5兆1474億元，由於1月份受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力、地緣政治等影響...

接見八大工商團體理事長 蔡總統：政府將維持供電穩定

蔡英文總統今天接見「八大工商團體理事長」，她指出，政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度，透過「移工留才方案」讓具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。