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景氣大好！今年Q2就業市場人力需求創11年新高
勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查，隨著全球經濟穩定復甦，事業單位也預期疫情影響將逐步鈍化，今年Ｑ2人力需求淨增加7.5萬人，有人力需求的公司家數佔比，以及增加人數都創下11年來同期新高，其中，製造業、批發零售、住宿餐飲也同樣破11年同期紀錄。
為了解2022年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年1月10日至28日就員工規模30人以上的事業單位辦理「第1次人力需求調查」，回收有效樣本3043家。
勞動部統計處處長梅家瑗指出，根據調查結果，各事業單位在今年4月底較1月底預計增加人力者占34%、減少人力者3.1%、人力需求不變者58.4%、無法預估者4.5%；需求人數預計増加8.2萬人、減少0.7萬人，淨增加7.5萬人，人力需求增加的事業單位家數佔比及增加人數雙雙創下2012年以來同期新高。
她解釋，由於全球經濟穩定復甦，新興科技應用與數位轉型需求延續，廠商持續擴增產能與投資，再加上國內疫苗涵蓋率提高，民眾已經漸漸習慣疫情生活，如製造業是延續去年的好景氣，批發零售、住宿餐飲等則是事業單位預期疫情衝擊力道慢慢減小、影響逐步鈍化。
若按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加4.3萬人較多，批發及零售業、住宿及餐飲業也分別淨增加1萬人、0.5萬人。若以職類別觀察，則以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.6萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.6萬人次之，技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加人數同樣創下歷史新高。
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