1月景氣燈號轉黃紅燈...俄烏衝擊如何？國發會憂物價

國發會今天發布今年1月景氣對策信號綜合判斷分數為36分，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉黃紅燈。領先指標連兩個月下滑，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標只是微幅的-0.06%，主要是面對去年強勁表現高基期，今年要再往上拉，難度比較高，但出口動能可望維持，景氣仍屬強勁。至於俄烏情勢，吳明蕙表示，目前對台影響小，「主要擔憂的是物價壓力」。

吳明蕙表示，台灣外貿及實質投資仍很熱絡，加上內需消費的零售餐飲都非常活絡，對台灣目前看不到影響，但俄烏情勢對未來是很大不確定性，仍要關注走勢，主要擔憂的是物價，因為台灣高度依賴原油進口，俄烏升溫對整個市場壓力較大，包括大宗物價是否要多備庫存，也會造成另一種壓力，都是未來要多注意的。

她說，金融面比較容受事件波動，尤其是大型事件會有較大波動，另一個是信心面，這兩方向的確要關注。

1月景氣對策信號36分，較上月減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈。九項構成項目中，股價指數、製造業營業氣候測驗點皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘七項燈號不變。

吳明蕙表示，對策信號九項構成項目，三個紅燈、五個黃紅燈，其中兩個黃藍燈還是接近門檻值上緣，例如股價去年一月已是一萬五千點，因此基期變高而變燈；營業氣候測驗點則是103.9分， 也是在104分門檻值邊緣；兩項雖變燈，但走勢仍強勁。她說，生產面、外貿面及銷售面還是有很好的支撐，「目前景氣屬於強勁」。

領先指標102.08，較上月下降0.06%，連續二個月下滑，累計下滑0.12%。吳明蕙表示，主要基期壓力愈來愈大，例如構成項目之一的實質半導設備進口值，原本都是三、四成增幅，本月增幅18.8%，雖然也很高，但相對過去增幅就變低；又如股價指數也是，去年一月已經一萬五千點，建築物開工樓地板也是正成長，因此領先指標整體只有-0.06%，主要是面對去年強勁，今年要再拉，難度比較高，但時間列表現還是不錯，對未來景氣還是經濟穩健成長。

國發會表示，展望未來，出口方面，由於創新科技應用及數位轉型加速擴展，出口動能可望維持；但近日俄烏軍事衝突擴大，對全球經貿後續影響仍待觀察。