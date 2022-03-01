俄烏戰事加大物價壓力 景氣燈號亮黃紅燈

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
國發會今（1）日發布1月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為36分較上月修正值38分減少2分。示意圖／記者季相儒攝影
國發會今（1）日發布1月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為36分較上月修正值38分減少2分。示意圖／記者季相儒攝影

國發會今（1）日發布1月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為36分。國發會說明，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈，主要是股價指數和製造業營業氣候測驗點分數各減少一分。

關於俄烏戰事持續緊張，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，地緣政治一定會影響金融市場波動，所以可以看到1月的股價指數變動大了一點，但燈號仍在黃紅燈，代表景氣仍在相對高點，續居高原期，目前也尚未出現連續幾個月下滑的趨勢，顯示國內景氣仍屬穩健成長。惟近日俄烏軍事衝突擴大，對全球經貿的後續影響仍待觀察。

吳明蕙指出，目前國內景氣「還滿強勁」，暫看不到俄烏戰事對我國的影響，但可以想見的是，俄烏戰事將對全球物價產生更大壓力，特別是在能源價格和大宗商品部分。

吳明蕙說，雖然俄羅斯、烏克蘭離我們相對遙遠，貿易往來上的重要性也不高，目前還看不到對台灣經濟實質面的影響，但俄烏戰事的確是個很大的不確定性因素。

景氣燈號 國發會 吳明蕙

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