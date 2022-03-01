中油：3月桶裝瓦斯不調整
中油表示，自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油指出，近期國際原油價格大幅上揚，帶動國際液化石油氣價格上漲，依液化石油氣計價公式計算結果，111年3月液化石油氣每公斤應調漲4.3元，為配合政府穩定物價措施及減輕民眾負擔，故價格不調漲，由公司暫行吸收。
中油表示，本次未調整之金額，加計先前未調足之吸收金額每公斤18.0元，累計公司吸收金額為每公斤22.3元，將於日後國際價格跌價時再行回補。
另外中油昨天也宣布，3月國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言