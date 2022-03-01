俄烏戰火引發氖危機？ 業界估美國中小半導體廠首當其衝

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
美擬制裁莫斯科，擬管制半導體、電腦等產品出口。（本報系資料庫）
美擬制裁莫斯科，擬管制半導體、電腦等產品出口。（本報系資料庫）

俄羅斯入侵烏克蘭引發戰火，也讓外界關注半導體大廠所需「氖」氣體供應變化，對此，業界預期，台廠相對受影響有限，反而是美國中小型半導體廠影響最劇。

研究機構統計，俄羅斯的鎳出口占全球49%、鈀42%、鋁占26%，另外能製造高強度輕合金的鈦，俄羅斯也掌握3成料源；尤其半導體關鍵原料 ，包括曝光機台都得用到的雷射介質氣體「氖」，以及蝕刻製程需要的「 六氟丁二烯」。

法人指出，美國所有的六氟丁二烯，大部分都從亞洲出口，有些從台灣、韓國、中國 、日本，日本很大部分蠻依賴俄羅斯，如果影響供給，只能供給50%， 50%大廠會先得到料源，是美國中小型半導體廠影響最劇。

此外，氖氣或六氟丁二烯它是一個蝕刻氣體，亞洲地區的半導體工廠，影響是微乎其微，都有替代料源不會斷鏈，但如果供給減少，大概亞洲半導體廠商還可以生產，而且以台灣為例，六氟丁二烯大概都有六個月的安全庫存。

法人也分析，亞洲半導體歷經2014年克里米亞危機、一度導致「氖氣」價格暴漲後， 便不斷透過技術開發，尋找替代原料分散風險，因此這波俄烏衝突，影響有限。

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