接見工商團體 總統：穩定供電、具備技術能力移工留台

蔡總統今（1）日接見「八大工商團體理事長」時指出，政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度，透過「移工留才方案」讓具備技術能力的移工人才留在台灣，並與業界密切合作，協助企業邁向2050淨零轉型目標，也期盼業界透過加薪方式與勞工分享經濟成長果實。

蔡總統指出，去年台灣出口成長近3成，人均GDP也首次超過3萬美元。她期待各個產業的優異成果，也可以透過加薪的方式，與勞工朋友共同分享經濟成長的果實。

蔡總統也藉今天這個機會，跟大家談幾項重要議題。第一，是關於用電。正因為連續幾年經濟的優異成長，連帶也帶動用電成長，很多企業先進對於未來用電情況很關切。今年預計用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，會確保供電。

她指出，再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕。接下來，政府會用各項具體做法處理夜間用電尖峰的議題。具體的細節，稍後經濟部曾文生次長會跟大家說明。整體而言，政府會持續維持供電穩定，像是水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用。我們也加快機組的修復速度，以及運用時間電價優惠，挪移用電尖峰。此外，新機組的發電量能，也會大於除役的量能。

談及再生能源，蔡總統說，太陽光電今年會新增3GW以上的建置，今年也預計會有4個離岸風場，可以趕上進度完工。在2025年之後，政府仍會持續每年增加再生能源建置的進度。這些都代表我們在穩定供電的同時，繼續減碳、降空污，跟上全球2050淨零的腳步。

蔡總統接著說，第二，是關於缺才、缺工。政府已經公布「移工留才方案」，未來在台灣工作滿6年的移工或僑外生可以繼續留用，滿五年還可以申請永久居留。讓具備技術能力的移工人才留在台灣，讓「留才久用」成為台灣產業發展的重要助力。

蔡總統進一步指出，第三，是關於推動淨零碳排目標。面對全球低碳轉型趨勢，政府已經宣布2050年淨零碳排目標，也將公布「台灣淨零碳排路徑圖」。在政府這樣的目標及路徑的規劃下，她知道企業界朋友也很關心未來長期的電力供應。未來的路徑規劃，是以平均每年電力需求成長2%±0.5%情境假設為基礎，相信可以滿足未來的電力需求。

蔡總統提到，無論是排碳能力的建構或未來碳費的徵收，都會考量企業承受能力，依循「先大（企業）後小（企業）」、「以大帶小」模式，並且由國營事業以身作則，逐步推動。也就是說，政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價，也不躁進。我們會逐步推動法規改革，和業界密切合作落實ESG，協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新商機，營造社會、企業和環境的多贏。