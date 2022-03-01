美用SWIFT制裁俄 陳冲：只為顯示萬眾一心

俄羅斯對烏克蘭軍事侵略後，各國對俄羅斯陸續採取經濟制裁，並將俄羅斯多間銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，SWIFT總部設在歐洲，但因美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣，要完全逃避美國的影響相當困難，美國制裁俄國，其實不必透過SWIFT，只要透過美國的銀行就好，這次找SWIFT墊背，應該只是顯示萬眾一心。

陳沖表示，他這幾天讀到對俄國金融制裁的倡議，及將俄國銀行逐出SWIFT的新聞，不禁想起一段往事。2009年3月23日，時任中國人民銀行行長的周小川，在自家網站寫了一篇專文，名為「關於改革國際貨幣體系的思考」，洋洋灑灑「內容無非是凱恩斯1944年在布列登森林會議所提Bancor構想的1.5版」。

第二天，上任才兩個月的前美國總統歐巴馬，在白宮記者會對PRC的央行行長文章，表示不能苟同，認為美元「非常強勢」，沒有必要另創一個加強版的SDR取代美元。陳冲說，一位亞洲國家央行總裁在網站上寫篇文章，需要勞動新科美國總統出面滅火? 上駟對下駟的理由明顯，事情大條、又打在痛處，總統實在按耐不住。這不只影響美元在國際貨幣體系地位，也影響美國以本輕利重方式，大量印鈔，更影響對違反朕意者，進行國際制裁。

陳冲表示，提到國際準備貨幣時，美國總統的危機感，與提到NATO東擴時，俄國總統的危機感，frankly speaking應該非常相像，美國以往力阻日圓、歐元、乃至人民幣崛起的動機，其實與俄國出兵烏克蘭的目的，殊途同歸，都在維護霸權而已。

布列登森林會議後，美元已正式取代英鎊，成為國際準備貨幣，加上馬歇爾計畫等美援方案，美元地位已然確立，當然美國也不是絲毫未付代價，美元能睥睨天下，基於1944年對各國的一項承諾，也就是一盎司黃金兌換35美元。1971年尼克森總統片面取消金本位，美元兌換黃金的承諾不復存在，但美元透過美元本位，成為最重要國際貿易結算貨幣的地位已難動搖。

巧合的是，SWIFT就在金本位廢止後的1973年成立，一開始由15國的239家銀行組成，目前成員已超過3000家，當初基於不願全球支付由少數美國銀行控制的共識，提供同業金融訊息傳送的平台及標準，所以SWIFT總部設在歐洲，但因美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣，要完全逃避美國的影響，還是相當困難。

陳冲指出，美國制裁俄國，其實不必透過SWIFT，SWIFT不過是位於歐洲的一家合作社，利用SWIFT只會破壞平台的中立性。美國想要用金融手段修理其他國家、組織、或個人，只要透過美國的銀行就好，不是美國銀行也沒問題，因為幾乎所有銀行都有美元資產、帳戶，都須透過美國銀行轉帳，以往美國制裁北韓、伊朗、香港特首，乃至恐怖分子，也都毫無滯礙，「此次找SWIFT墊背，應該只是顯示萬眾一心。」

有趣的是，當年歐巴馬在白宮發炮，再三強調美元「非常強勢」（Extraordinary strong）、美國經濟良好，而今經過大量QE，美國政府債務迭創歷史新高，倒是IMF(國際貨幣基金)重新審視SDR(特別提款權)加強版的時候了。至於透過SWIFT制裁後，是否引發全球短期貨幣市場的流動性危機，就不是政治人物要關心的。