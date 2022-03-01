聽新聞
test
0:00 / 0:00

美用SWIFT制裁俄 陳冲：只為顯示萬眾一心

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
行政院前院長陳冲、新世代金融基金會董事長。圖／本報資料照片
行政院前院長陳冲、新世代金融基金會董事長。圖／本報資料照片

俄羅斯對烏克蘭軍事侵略後，各國對俄羅斯陸續採取經濟制裁，並將俄羅斯多間銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，SWIFT總部設在歐洲，但因美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣，要完全逃避美國的影響相當困難，美國制裁俄國，其實不必透過SWIFT，只要透過美國的銀行就好，這次找SWIFT墊背，應該只是顯示萬眾一心。

陳沖表示，他這幾天讀到對俄國金融制裁的倡議，及將俄國銀行逐出SWIFT的新聞，不禁想起一段往事。2009年3月23日，時任中國人民銀行行長的周小川，在自家網站寫了一篇專文，名為「關於改革國際貨幣體系的思考」，洋洋灑灑「內容無非是凱恩斯1944年在布列登森林會議所提Bancor構想的1.5版」。

第二天，上任才兩個月的前美國總統歐巴馬，在白宮記者會對PRC的央行行長文章，表示不能苟同，認為美元「非常強勢」，沒有必要另創一個加強版的SDR取代美元。陳冲說，一位亞洲國家央行總裁在網站上寫篇文章，需要勞動新科美國總統出面滅火? 上駟對下駟的理由明顯，事情大條、又打在痛處，總統實在按耐不住。這不只影響美元在國際貨幣體系地位，也影響美國以本輕利重方式，大量印鈔，更影響對違反朕意者，進行國際制裁。

陳冲表示，提到國際準備貨幣時，美國總統的危機感，與提到NATO東擴時，俄國總統的危機感，frankly speaking應該非常相像，美國以往力阻日圓、歐元、乃至人民幣崛起的動機，其實與俄國出兵烏克蘭的目的，殊途同歸，都在維護霸權而已。

布列登森林會議後，美元已正式取代英鎊，成為國際準備貨幣，加上馬歇爾計畫等美援方案，美元地位已然確立，當然美國也不是絲毫未付代價，美元能睥睨天下，基於1944年對各國的一項承諾，也就是一盎司黃金兌換35美元。1971年尼克森總統片面取消金本位，美元兌換黃金的承諾不復存在，但美元透過美元本位，成為最重要國際貿易結算貨幣的地位已難動搖。

巧合的是，SWIFT就在金本位廢止後的1973年成立，一開始由15國的239家銀行組成，目前成員已超過3000家，當初基於不願全球支付由少數美國銀行控制的共識，提供同業金融訊息傳送的平台及標準，所以SWIFT總部設在歐洲，但因美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣，要完全逃避美國的影響，還是相當困難。

陳冲指出，美國制裁俄國，其實不必透過SWIFT，SWIFT不過是位於歐洲的一家合作社，利用SWIFT只會破壞平台的中立性。美國想要用金融手段修理其他國家、組織、或個人，只要透過美國的銀行就好，不是美國銀行也沒問題，因為幾乎所有銀行都有美元資產、帳戶，都須透過美國銀行轉帳，以往美國制裁北韓、伊朗、香港特首，乃至恐怖分子，也都毫無滯礙，「此次找SWIFT墊背，應該只是顯示萬眾一心。」

有趣的是，當年歐巴馬在白宮發炮，再三強調美元「非常強勢」（Extraordinary strong）、美國經濟良好，而今經過大量QE，美國政府債務迭創歷史新高，倒是IMF(國際貨幣基金)重新審視SDR(特別提款權)加強版的時候了。至於透過SWIFT制裁後，是否引發全球短期貨幣市場的流動性危機，就不是政治人物要關心的。

美國經濟 俄羅斯 陳冲

延伸閱讀

蘇貞昌:「不要相信美國」言論不足信 台美關係堅若磐石

抵制俄國 「蝙蝠俠」臨時撤片 迪士尼、華納先後開槍！

足球／足壇硬起來禁賽俄國 俄足協反擊是「歧視」

俄國打烏克蘭vs.對俄金融制裁 陳冲：動機都在維護霸權

相關新聞

蔡總統重申穩定供電 學者：每年用電成長2.5%可能低估

蔡英文總統今天接見八大工商團體，強調維持供電穩定，未來路徑規畫以每年電力需求成長2%±0.5%情境假設為基礎，學者指出，...

景氣大好！今年Q2就業市場人力需求創11年新高

勞動部今天公布今年就業市場第2季人力需求調查，隨著全球經濟穩定復甦，事業單位也預期疫情影響將逐步鈍化，今年Ｑ2人力需求淨...

1月景氣燈號轉黃紅燈...俄烏衝擊如何？國發會憂物價

國發會今天發布今年1月景氣對策信號綜合判斷分數為36分，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉黃紅燈。領先指標連兩個月...

竹科跳電 台電：疑力晶科技主變壓器跳脫

新竹科學園區今天下午3點18分發生跳電情況，造成新竹市東區大範圍供電壓降，甚至影響湖口、竹北等地都有電燈閃爍情形，還有竹...

通膨、政治衝突...勞動基金1月慘賠1095億 2月恐更慘

勞動基金今公布整體基金截至今年1月底止規模為5兆1474億元，由於1月份受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力、地緣政治等影響...

接見八大工商團體理事長 蔡總統：政府將維持供電穩定

蔡英文總統今天接見「八大工商團體理事長」，她指出，政府將維持供電穩定，持續增加再生能源建置進度，透過「移工留才方案」讓具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。