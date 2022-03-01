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無薪假逼近1.5萬人 旅行社重災區占六成二

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部統計，這期實施無薪假家數最多的是支援服務業（含旅行社）1,344家。圖為貓空纜車。圖／北捷提供
勞動部統計，這期實施無薪假家數最多的是支援服務業（含旅行社）1,344家。圖為貓空纜車。圖／北捷提供

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,312家，1萬4995人實施無薪假，已逼近1.5萬人之多，較上周增加19家、453人。其中，以支援服務業（含旅行社）增加306人最多。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，這期支援服務業（含旅行社）增加4家306人，都是實施完一期要接續實施的對象，都是申請一次實施三個月無薪假，其中一家就通報200多人。

勞動部統計，這期實施無薪假家數最多的是支援服務業（含旅行社）1,344家、批發及零售業301家、住宿及餐飲業173家；人數以支援服務業（含旅行社）9,235人最多，占比近六成二；其次是運輸及倉儲業1,255人、住宿及餐飲業1,189人。

王金蓉表示，這期新增人數主要仍以旅行社為主的支援服務業，因為受邊境管制影響，旅行社營運仍困難。

此外，王金蓉表示，這期教育業也有新增1家語言學習中心、人數新增70人，受疫情影響學習語言的外國人變少、影響營運而申請減班休息。

旅行社 無薪假

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