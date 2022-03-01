2月CCI物價信心創12年半最低 俄烏戰事加大通膨壓力

中央大學台經中心今（1）日發布2月消費者信心指數（CCI）為73.19，較上月回落0.48，下降幅度最多的「未來半年國內物價水準」，則是再降1.65來到30.45，是12年半以來新低，顯見民眾對物價上漲壓力不小，除了擔心通膨持續上升外，現在又有俄烏戰爭，可謂雙重衝擊。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，2月消費者信心指數（CCI）創了去年7月以來新低，再度回到去年本土疫情爆發時水準，主要正是物價信心指數自去年第4季一路下滑所致，2月又因俄烏戰爭，使得「未來半年國內物價水準」再度顯著下降。吳大任指出，此次調查時間是2月18日~21日之間，雖然俄烏之戰尚未開戰，但氣氛已經非常緊張。

吳大任強調，僅管今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率有可能在2%以下，但那是因為去年基期高所致，受俄烏戰爭影響，預期國際能源、油價和糧食價格都會續居高檔，因此預估短期內國人對國內物價信心將持續低迷。整體要到下半年國際能源價格下來，情況才可能改善。而目前俄烏已經展開談判，若雙方能各退一步，儘快解決，對國際物價影響就會趨緩，畢竟俄烏兩國是國際原油、糧食的主要生產和出口國。

不過，2月「未來半年國內經濟景氣」指數為90，與上個月調查結果相較上升0.1點。對此，吳大任表示，對於台灣經濟景氣不用太過擔心，預期今年出口將依舊暢旺，半導體產業仍舊亮眼，但需特別留意的是通膨，以及美國聯準會（Fed）升息後的可能影響。

吳大任指出，俄烏戰爭將讓各國的通膨壓力雪上加霜，他認為，美國為了壓抑已超出預期的通膨，Fed打壓力道恐怕會再加大，升息幅度很有可能會是2碼，甚至更多。

2月CCI調查六項分項指標，三項指標上升（國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會） ，三項指標下降（物價水準、投資股市時機、購買耐久財）。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。