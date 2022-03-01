烏俄衝突顯能源危機 潔淨能源應聲大漲

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

俄羅斯入侵烏克蘭的消息傳出後各國紛紛祭出嚴厲的制裁措施，使得市場情緒緊張，在俄國總統普丁於上週下令核武進入高度戒備狀態後，油金價格也再度飆高突破每桶100美元。而作為原油股票替代品的太陽能、風能和其他替代能源公司，在交易市場試圖迴避高油價的狀況下，股價在昨日收盤時大幅飆升，標準普爾潔淨能源精選指數近一個月大漲19.96%。

再從政策面來看，潔淨能源產業近期各國的進程皆相對樂觀，包括美國重建未來法案BBB及加州太陽能補助調降皆持續進行討論與協商；在氫能的部分更有正面的消息指出，拜登政府已在日前表示從去年已通過的1.2兆美元基礎建設法案中，將撥出95億美元投資綠色氫能，其中80億美元建立區域氫能中心，以擴大氫能在工業領域的應用，另投入10億美元降低再生能源產氫的成本，並砸5億美元支持氫能設備生產和打造國內供應鏈。

上週六歐盟執委會主席Ursula von der Leyen表示歐盟不能依賴發動戰爭的能源供應國，歐盟預計將在3/2發佈新能源戰略計畫，根據起草人士表示該計畫內容包括到2030年將化石燃料的總使用量削減40%，並降低對俄羅斯天然氣依賴，除已知每年冬季之前填滿天然氣儲存外，市場憧憬也包含潔淨能源政策相關支持等內容，歐盟估計到2050年，以氫為主的潔淨能源能滿足世界能源需求的24％，估計年銷售額約為6,300億歐元，並在歐洲的氫價值鏈中創造100萬個工作機會。

雖然國際情勢緊張，美國啟動升息循環緊縮資金牽動盤勢，但長遠來看，潔淨能源產業不只有政策的加持，更不斷傳出財報優於預期的利多消息，坐擁了龐大的利潤增長空間。而於今年年初全台首檔投資全球潔淨能源的富蘭克林潔淨能源ETF (00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，近期隨即反映多方利好消息，在ETF約折價4%的狀況下，對投資人來說是個相當良好的進場時機。

日前更有消息指出，傳統石油大廠雪佛龍(Chevron)將以30億美元收購生物柴油製造商可再生能源集團Renewable Energy Group (NASDAQ:REGI)，根據消息指出雪佛龍可能以每股61.50美元的價格收購該公司，預期該交易案最快或在近兩周宣布，使REGI在2/28大漲40%。

未來在能源需求持續成長及各國追求淨零碳排的目標下，各國政府會持續推出更積極的潔淨能源計畫與目標，產業間策略合作或是併購也將成為潔淨能源產業強大的推動力，建議投資人可掌握投資方向分批進行長線佈局並持續關注。

歐盟 太陽能 再生能源

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