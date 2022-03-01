通膨+俄烏戰事 2月CCI對物價信心創12年半最低

高物價讓國人信國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布111年2月消費者信心指數(CCI)總數為73.19點，與上個月比較下降0.48點。台經中心執行長吳大任表示，總指數雖是微降，但是110年7月以來最低，也就是去年疫情升溫時的水準；此次悲觀原因主要是民眾對未來物價信心持續顯著下降到30.45點，創12年半新低，是98年9月金融海嘯以來最低，除了主計總處消費者物價指數（CPI）處於高點，還有俄烏戰事讓國人對通膨疑慮加深。

2月CCI調查六項分項指標，三項指標上升(國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會) ，三項指標下降(物價水準、投資股市時機、購買耐久財)。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

下降幅度第一的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查30.45點，再較上個月調查結果下降1.65點，創12年半以來最低。

吳大任表示，原本國內CPI指數攀升，就已讓近幾個月CCI中的物價信心持續下降，此次調查時間是18-21日之間，雖然俄烏之戰尚未開戰，但氣氛已經非常緊張，由於兩個是能源及大宗物資國家，因此加深民眾對未來物價疑慮，指數再降1.65點，快要跌落30。

吳大任認為，二、三月公布的CPI應該還是相對高，四月以後因為基期高，也許數據會下來，但整體要到下半年國際能源價格下來，情況才可能改善。目前俄烏已經展開談判，若不要拖太久，能盡快解決，對物價影響就會趨緩。

下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查49.7點，較上月下降1.4點。下降幅度最少的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果125.8點，較上個月下降0.8點。

吳大任分析，耐久性財貨信心雖下跌，但還是歷史次高，因為從去年疫情以來消費受到壓抑，如今恢復後，國人對汽機車購買信心仍屬強勁。但是「購買房地產時機」指標，本月調查115.1點，與上月大降8.05點，雖然還是100以上的樂觀水準，但應與俄烏戰爭引發國人對未來兩岸關係出現疑慮所致。

上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果65.3點，較上月上升0.6點。上升幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為77.9點，與上月的調查結果相較上升0.3點。上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為90點，與上個月調查結果相較上升0.1點。