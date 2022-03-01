過半數企業Q1啟動加薪、平均調幅4.61% 三產業徵才意願最強

中央銀行、主計總處及台經院對今年經濟成長預測都超過4％，對2022年的景氣樂觀看待，迎接虎年，在景氣的成長推升下，企業獲利表現節節高升，究竟這股力道是否帶動企業徵才意願與加薪的動力呢？根據1111人力銀行調查顯示，七成九企業正面看待景氣，六成六企業開缺徵人；五成三企業啟動加薪計畫，平均加薪幅度4.61%。

1111人力銀行調查顯示，79%企業對景氣抱持正面持平看法，包括48%認為景氣持平，31%認為景氣還會好轉，影響所及，66%企業在今年第一季釋出徵才意願，比起去年同期再推升14個百分點，進一步詢問企業所需要的職缺類型，以全職人員為最大宗，佔88.5%，其次是兼職人員6.9%、計時工讀3.4%，契約/派遣人力1.2%佔比最少，顯示多數企業開出的職缺是因應企業長期發展所需的全職人員，而非短期季節性的人力需求。

至於哪些產業的徵才意願最高呢？從交叉分析來看，資訊科技業、運輸物流業以及金融業，是年後徵才意願最強烈的三大產業。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，資訊科技業在台灣的產業鏈中扮演舉足輕重的角色，更以強大的優勢在全球供應鏈重組之際，促使產業界回台投資，創造大量就業機會，目前台灣的資本市場中已經有超過800家上市櫃電子公司，業界預期今年的產值有望突破1兆美元，再加上全球瘋搶訂單，2022年訂單滿載，都促使科技業者大力搶才。

運輸物流則是近年快速崛起的產業，在疫情的催化之下，消費習慣改變，大從海空運，小至快遞物流，業績表現亮眼，根據經濟部統計處的報告，2021年全年網路銷售額為4303億元，創下有統計以來新高，年增率高達24.5%，帶動運輸物流業者大舉招兵買馬。

黃若薇分析，金管會統計2021年金融三業合計稅前盈餘逼近1兆元，達9365.97億元，不僅創下歷史新高，年成長幅度更達38.7%，為新的一年打下強而有力的基礎，農曆年後一向是金融業全年度徵才起跑時刻，近年來金融業需求的人才，愈加多元，除了祭出百萬年薪徵求儲備幹部，在數位金融與永續經營的趨勢下，也將求才觸角延伸至理工人才與熟悉ESG領域的專才。

過去一年企業的獲利，是否反應在員工加薪幅度？調查發現，53%、過半的企業在今年第一季有調薪計畫，其中計畫全面調薪的企業39.0%，另外有4.5%的企業願意為一半以上的員工加薪，還有9.1%的企業雖然有調薪計畫，但只針對部分員工調薪。

儘管基本工資連年調漲，但高達82%企業表示調薪幅度不受影響，整體而言願意調薪的企業，平均的調薪幅度4.61％。調查顯示，企業為員工調薪的主要考量有個人工作績效52.7%、企業營運狀況47.7%、部門整體績效20.3%，以及年資17.4%。