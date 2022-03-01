陳冲：俄出兵烏克蘭與美力阻人民幣崛起動機 殊途同歸

新世代金融基金會董事長陳冲今(1)日表示，美國以往力阻日圓、歐元、乃至人民幣崛起的動機，其實與俄國出兵烏克蘭的目的，殊途同歸，都在維護霸權而已。

陳冲說，這幾天熱門新聞當然是烏克蘭事件，讀到對俄國金融制裁的倡議，以及將俄國銀行逐出SWIFT(環球銀行金融電信協會)的新聞，不禁想起一段往事。

2009年3月23日，時任中國人民銀行行長的周小川，在自家網站寫了一篇專文，名為「關於改革國際貨幣體系的思考」，洋洋灑灑，「內容無非是凱恩斯1944年在布列登森林會議所提Bancor構想的1.5版」。第二天，上任才兩個月的歐巴馬總統，在白宮記者會，以總統之尊，對PRC的央行行長文章，表示不能苟同，認為美元非常強勢( Extraordinary strong)，沒有必要另創一個加強版的SDR(特別提款權)取代美元。

陳冲說，一位亞洲國家央行總裁在網站上寫篇文章，需要勞動新科美國總統出面滅火? 上駟對下駟的理由明顯: 事情大條，又打在痛處，總統實在按耐不住。這不只影響美元在國際貨幣體系地位，也影響美國以本輕利重方式，大量印鈔，更影響對違反朕意者，進行國際制裁，如不出手美國日後還能混嗎?

提到國際準備貨幣時，美國總統的危機感，與提到NATO （北大西洋公約組織）東擴時，俄國總統的危機感，坦白說應該非常相像，美國以往力阻日圓、歐元、乃至人民幣崛起的動機，其實與俄國出兵烏克蘭的目的，殊途同歸，都在維護霸權而已。

陳冲說，布列登森林會議後，美元已正式取代英鎊，成為國際準備貨幣，加上馬歇爾計畫等美援方案，美元地位已然確立，當然美國也不是絲毫未付代價，美元能睥睨天下，基於1944年對各國的一項承諾，也就是一盎司黃金兌換35美元。1971年尼克森總統片面取消金本位，美元兌換黃金的承諾不復存在，但美元透過美元本位，成為最重要國際貿易結算貨幣的地位已難動搖。

巧合的是，SWIFT就在金本位廢止後的1973年成立，一開始由15國的239家銀行組成，目前成員已超過三千家，當初基於不願全球支付由少數美國銀行控制的共識，提供同業金融訊息傳送的平台及標準，所以SWIFT總部設在歐洲，但因美元還是主要的貿易、清算、結算貨幣，要完全逃避美國的影響，還是相當困難。

陳冲表示，美國制裁俄國，其實不必透過SWIFT，SWIFT不過是位於歐洲的一家合作社(Cooperative society)，利用SWIFT只會破壞平台的中立性。美國想要用金融手段修理其他國家、組織、或個人，只要透過(美國)銀行就好，不是美國銀行也沒問題，因為幾乎所有銀行都有美元資產(帳戶)，都須透過美國銀行轉帳，以往美國制裁北韓、伊朗、香港特首，乃至恐怖分子，也都毫無滯礙，此次找SWIFT墊背，應該只是顯示萬眾一心。

陳冲說，有趣的是，當年歐巴馬在白宮發炮，再三強調美元Extraordinary strong、美國經濟良好，而今經過大量QE，美國政府債務迭創歷史新高，倒是IMF(國際貨幣基金)重新審視SDR加強版的時候了。至於透過SWIFT制裁後，是否引發全球短期貨幣市場的流動性危機，那就不是政治人物要關心的了!