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發電廠廢水1年4度懸浮固體超標 台電判賠234萬確定

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
台中火力發電廠2019年間，遭台中市環保局稽查採集放流水送驗，懸浮固體竟四度超標，遭開罰234萬6千元。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠2019年間，遭台中市環保局稽查採集放流水送驗，懸浮固體竟四度超標，遭開罰234萬6千元。圖／聯合報系資料照片

台中火力發電廠2019年間，遭台中市環保局稽查採集放流水送驗，懸浮固體竟四度超標，遭開罰234萬6千元。台電不服提請行政訴訟，經台中高等行政法院駁回後，台電再上訴，最高行政法院今年2月間維持原判，全案確定。

判決指出，2019年4月10日，台中市政府環保局派員稽查台中火力發電廠，會同廠方人員採樣放流水送驗，檢測結果懸浮固體為72mg/L，遠高於標準值懸浮固體30mg/L，違反水汙染防治法。再加上同年1月9日、3月6日及3月21日，環保局稽查4次，放流水菌超標，依照水污法第73條第1項第3款情節重大，裁處234萬6千元。

原審法院指出，台電資本額龐大高達4000億元，是國內著名的國營事業，卻寧將環境成本外部化，1年內4次被查獲放流水超標違章情節重大，應受責難程度非輕。4月10日稽查結果，懸浮固體超標2.4倍，汙染地面水體，將阻礙光在水中穿透，影響水生植物進行光合作用，並致魚類呼吸受阻，妨礙其生長與繁殖，甚至窒息而死亡，台中市環保局處分罰金金額尚屬妥適。

台電主張，稽查當日發電廠放流池為於低液位，稽查人員強制請動放流泵而排放廢水，並非正常運作，用不正確採樣方式採集廢水，採樣過程有瑕疵，違背誠信原則不得作為證據。台電也主張，採樣的水體未排除干擾試驗測試，檢驗結果不可採。

最高行政法院指出，放流水槽的液位既在0.95公尺，高於0.9公尺放流泵液位自動控制的停止線，發電廠是正常排放廢水；且水汙法規定，未限定環保局僅能定期稽查，稽查人員可臨時稽查拍照，採集樣品送驗，沒有違背誠信原則。

法院認定，發電廠從2017年間起，領有水汙法防治許可證，已經沒有使用氫氧化鈣及碳酸鈉軟化處理廢水，無需考量氫氧化鈣、碳酸鈉軟化廢水時會產生沉澱干擾，不採信台電說詞。全案上訴無理由，應予駁回。

火力發電廠 台電

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