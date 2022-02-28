中油宣布 3月天然氣僅電業用戶調漲10%

中油今（28）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整，自3月1日零時起實施。

中油表示，近期均僅調漲電業用戶價格，因此僅反映電業用戶部分氣源成本變動；至於非電業用戶價格未調整，未反映之氣源成本變動暫由公司自行吸收。

中油表示，國內天然氣價格調整機制主要是適用於國內工業、公用天然氣事業、合格汽電共生系統及電業用戶，以當年度法定預算之氣源成本為基準，逐月檢討。至於調價幅度，若單月調幅在3%以內，或是連續三個月累積調幅在6%內，授權由公司自行公布後陳報經濟部備查，超出授權幅度，陳報經濟部核定。