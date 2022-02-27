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油價再漲 中油：汽、柴油各漲0.5元、0.4元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台灣中油公司宣布，明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元。圖／中油提供
台灣中油公司宣布，明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元。圖／中油提供

受俄羅斯承認烏東分離區獨立且向烏克蘭展開軍事行動等因素影響，導致油價上漲，台灣中油公司宣布，明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.5元。

台灣中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元。

台灣中油表示，計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.7元，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，但政府及台灣中油已建立平穩機制，若95無鉛超過32.5元，將加大吸收漲幅的幅度到50%，持續協助穩定油價。

國際油價 中油公司

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