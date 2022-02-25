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台電提三減排承諾 通霄電廠新機組環差案初審過關

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

為提升天然氣供電機動性，台電擬在苗栗通霄發電廠增設小型天然氣發電機組，今（25）日二度闖關環評專案小組，台電提出三大承諾，下修包括天然氣用量、新建機組氮氧化物排放量，以及全廠氮氧化物排放量等指標，順利通過初審會議，補正後將送入環評大會審查。

環保署環評專案小組今日審查通霄電廠環境影響差異分析報告，擬增設一台20萬瓩以下的小型燃氣機組，強化我國天然氣供電機動性，採用中油台中廠的天然氣。

開發單位表示，因應我國發展再生能源的需求，特別是太陽光電、風力發電等，有因日照及氣候影響，而產生間歇性供電的特性，我國電力系統特別需要小型化、具備快速起停能力的發電機組，有效率地進行升降載。

經濟部代表亦於現場表示，台電增設小型化天然氣機組的做法，有助於提升供電穩定性、加速能源轉型。

本案日前於第一次會議中初審，原訂變更後天然氣用量將每年增加14.7萬噸，其氮氧化物排放量約每年增量175噸；經環評委員要求加強減排措施，開發單位於今日會議中回應，承諾調降天然氣用量為每年13.3萬噸、新增氮氧化物排放量則降為150噸。

針對全廠的氮氧化物排放量，開發單位亦承諾，原核定每年5,813噸，將另外調整減量1,685噸，降至每年4,128噸水準，如此大幅減量的效益，已大於本次設置小型氣渦輪機組的增量，遠計對於未來周邊環境背景濃度減量有實質助益

本案最後經專案小組建議為修正後通過，環評委員請開發位再補充節能減碳措施相關量化數據，並新植樹木1,000株，不得砍伐原地舊樹，以原生種喬木為限，在4月30日前補充至環差報告後，提至環評大會審查。

環評 供電 台電

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