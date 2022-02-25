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俄烏開戰衝擊全球能源供應 經濟部：採購不受影響

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油公司永安天然氣接收站。記者廖國隆／攝影
中油公司永安天然氣接收站。記者廖國隆／攝影

外界關心國內能源供應是否會受到近日俄烏開戰衝擊影響，經濟部表示，政府平時在能源安全上已作足準備，不論是煤炭、石油或天然氣，均儲備充足的安全存量，同時也都採多元來源及長約採購，國內能源供應不致受到俄烏開戰影響。

經濟部說明，為確保國內能源供應穩定，政府平時即積極推動能源安全各項工作，其中針對煤炭、石油或天然氣均依法儲存一定安全存量，以備不時之需，而截至目前國內煤炭的安全存量尚有36天，石油存量達148天，其中包括中油原油庫存量75天，天然氣則有10天，均超過法定安全存量足以因應。

另外，經濟部表示，分散採購來源及採取長約採購也是重要措施。以原油而言，國內原油輸入來源共14個國家，主要進口來源包括中東地區74.25%、美洲地區(美國) 19.13%、西非地區(安哥拉)1.33%，且自2016年以後即未再由俄羅斯進口原油，故影響不大。

國內的煤炭輸入來源則有9國，主要來自澳洲及印尼計占超過四分之三(76.1%)，雖然俄羅斯亦為我國煤炭來源國之一(約占14.7%)，但其占比不高，且在國內積極減煤方向下，對供應影響不大。

至於外界最關切的天然氣方面，經濟部表示，國內天然氣購氣以中長約為主占70%，本不易受短期事件影響，同時採購也多元分散，輸入來源共計14個國家，以澳大利亞及卡達為主，與俄羅斯的合約將在3月到期，同時已經有後續替代來源可補足缺口，不會受到任何影響。

最後，經濟部表示，國內石油、天然氣、電力價格方面，均有價格調整機制，可因應國際能源價格情勢變動，減緩進口能源成本上漲對產業、民生及物價的衝擊。

俄羅斯 經濟部

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