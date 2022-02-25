科技業多缺人？光「工程師」11萬筆工作機會 年飆20%

台灣半導體產業人才需求孔急，少子化關係造成國內理工科系畢業生年年減少才是最大隱憂，根據教育部統計資料，2020年的高等教育理工畢業生（108學年）為9.2萬人，較前一年減少5359人，究竟科技業現況有多缺人呢？1111人力銀行主網關鍵字「工程師」搜尋，可以跳出多達11萬筆工作機會，相較去年同期飆增近20%，顯見科技業徵才火燙，人才缺口持續擴張。

科技業搶人大戰更延燒到航空業，引爆維修人力離職潮。據台灣經濟研究院的數據顯示，截至2021年底台灣從事半導體產業的數量，就已超過29萬人，而這個數字仍將繼續成長中。

臺灣大學電資學院院長張耀文在接受11TV訪問時表示，要解決目前半導體人才稀缺問題，必須從「開源」及「優化」兩面向著手：全球都在推行的STEM教育(即科學、科技、工程、數學)，如何從國內教育體制裡導入STEM教育，是當前培養半導體領域人才最重要的一環，再者透過設備、師資、教學的升級，由業界及政府提供產學合作計畫，來加值人才，也是優化的一種方式。

近來網友熱議的聯發科技，是許多科技菁英的從業首選，而人才一直是聯發科技最重要也是唯一的資產，所有產品線皆展現高度競爭力，去年度集團合併營收及獲利再創歷年新高。聯發科技長期秉持實踐利潤共享的精神，將公司利潤20%回饋同仁一起分享豐碩果實，帶動員工整體薪酬與公司一起成長。展望未來，將持續招募優秀人才，累積營運動能、持續擴展多元產品線以及深化核心技術，未來三年的營收年均複合成長率(CAGR)達到中雙位數百分比(mid-teens%)的強健目標，展現追求卓越營運績效及永續發展的決心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查發現理工背景人才選擇投身科技業的主要考量為「整體薪資待遇」(61.0%)、其次是「產業前景看好」(42.9%)，再來才是「符合個人興趣志向」(33.1%)；同時也指出，有六成科技業從業人員坦言並不滿意目前收入，期盼理想年薪能拿到131萬元。顯見企業除了祭出重金禮遇之外，珍惜人才價值，並提供未來可見的產業願景，才能吸引科技人的目光，時值農曆年後轉職高峰，許多知名科技廠商積極招募中，包括聯發科技、南亞科技、緯創資通及致茂電子等在1111人力銀行開出優質職缺，歡迎正處於轉職路上的朋友積極應試，勇於開創職涯新局。