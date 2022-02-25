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量子國家隊領航員成軍 產官學合作深化科研能量

中央社 / 台北25日電

近年各國及大型企業積極布局量子科技，在量子電腦和量子通訊等重要應用開始有突破性發展。為了讓台灣發展不落人後，科技部今天宣布「量子系統推動小組」，將擔任國家隊的領航員，已正式啟動，有助台灣進一步掌握關鍵技術。

科技部表示，為了讓台灣加速提升自身的量子科技實力，行政院去年宣布於未來5年內，投入新台幣80億元的量子科研經費，讓台灣挾半導體、資通產業的既有優勢，駛向下一個重要科技里程碑；行政院科技會報辦公室整合協調科技部、中研院與經濟部等跨部會資源，規劃「量子國家隊」。

在科會辦副召集人暨科技部部長吳政忠的帶領下，科技部今天發布新聞稿，宣布成立「量子系統推動小組」，建構跨部會與跨領域整合機制；小組由清華大學教授果尚志作為召集人，陽明交通大學教授張文豪擔任執行長，中研院研究員王明杰擔任系統總工程師。

科技部表示，量子系統推動小組將擔任國家隊領航員的角色，任務包含制定量子系統規格、整合並培養研究團隊，經由強化跨部會與跨域整合，並考核管控執行進度，達成建構台灣量子電腦與量子通訊系統的目標。

量子系統推動小組於2月24日啟動，將協助量子國家隊培育高階科技人才，掌握關鍵技術，推動台灣量子科技發展；小組成員昨天舉行首次會議，邀請科技部及科會辦代表與會，希望在未來4年內達成既定目標。

由於台灣在量子科技領域發展還是初期階段，高階量子研究人才與研究資源相當有限，量子系統推動小組將以有效投資和團隊合作方式，積極推動以達成台灣自身的「量子系統」，同時建立量子高階人才培育機制以及產業早期參與機制，為台灣奠定基礎。

量子系統推動小組辦公室設址在台灣大學，聘請4位學界和工研院專家擔任專案經理（ProjectManagers），除了協助整合並推動台灣量子科技發展，並與科技部工程中心合作，進行量子技術成果與產業應用橋接。

科技部 量子電腦

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