薪資追不上物價上漲 龔明鑫：今年薪資成長率會非常高

針對薪資成長追不上物價上漲，國發會主委龔明鑫今（24）日接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，去年經濟的高成長，會反映在今年的薪資表現，相信今年的薪資成長率會非常高，也會比去年衰退來的多。

同時，龔明鑫強調，政府也將盡一切努力來延緩物價上漲，但因為俄烏關係緊張，恐怕全球物價平均漲幅年增率會超過3%，但「我們希望儘量維持在2%」。

關於薪資議題，龔明鑫指出，馬英九時代大學生起薪只有22K，但現在每一家企業的起薪大概都有29,000，甚至30,000，成長約30%，是很明顯的改變，「基礎已經這樣，再努力就會調薪」。

龔明鑫也不斷呼籲雇主應反映獲利並加惠員工，政府去年也拍板定案，基本工資調漲5%，軍公教調薪4%，這些薪資的調漲在今年都會看得到，而且會好得非常多。

不過，面對近來持續緊張的俄烏關係，龔明鑫坦言，全球通膨、物價上漲的確有它的壓力，按國際許多研究機構資料顯示，今年全球物價上漲一定會超過2%，甚至3%。當然台灣去年整體物價上漲的年增率並沒有超過2%，今年也期待不要超過2%。但，因為2%是一個平均數，一定會有一些產品的物價漲幅會超過2%，尤其像是國際油價和能源價格，我們實在無法用我們的力量去處理，政府能夠做的，就是想辦法如何去延緩這個衝擊，像是吸收油價就是一個措施，儘可能的不要讓物價有很大的波動。

龔明鑫並強調，假如這個通膨來源是輸入性的，尤其是現在俄烏關係緊張，物價上漲將是全世界的問題，恐怕今年全球的物價漲幅年平均有可能會超過3%，但「我們希望儘量維持在2%」。

關於改善民眾對於薪資成長追不上物價上漲的感受，龔明鑫表示，除了調漲基本工資，且軍公教也調薪外，財政部也將扣除額、免稅額提高，其實各部會都有在努力。