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本土語言納必修 綠委爆：逾三成五老師卻淪為調薪孤兒

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委邱志偉（中）、林宜瑾（左三）上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，指本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。記者黃義書／攝影
立委邱志偉（中）、林宜瑾（左三）上午在立法院舉行「搶救本土語不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，指本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而其待遇10幾年來一毛未漲。要求教育部立即調升教支人員薪資及交通費的補助。記者黃義書／攝影

111學年度起，本土語言將全面納入國中小及高中必修課程，民進黨立委邱志偉與林宜瑾表示，這些佔本土語師資超過三成五的支援老師，肩負我國重大教育政策的執行，然而待遇不僅10幾年來一毛未漲，今年軍公教人員調薪4%，包含約聘雇人員及工友，卻未納入同樣在教學現場盡心盡力的教支人員，成為「調薪孤兒」。

教育部盤點目前本土語師資共1萬3456人，其中領取「鐘點費」的教學支援人員共4748人。邱志偉與林宜瑾今開「搶救本土語！教支人員成調薪孤兒！」記者會，要求教育部「立即調升教支人員薪資及交通費補助」，除維護教支人員權益外，相信將能吸引更多師資投入本土語教育，有助本土語政策推行。

邱志偉表示，現行閩、客語教支人員每節鐘點費為國小320元、國中360元，原住民族語則為國小360元、國中400元。其中閩、客語的鐘點費已超過10年未調漲。邱志偉提到2年前就曾召開協調會，替本土語教支人員爭取調漲鐘點費，當時教育部表示會積極研議，然而，至今仍不見教育部有任何具體作為。

邱志偉說，行政院長蘇貞昌也多次公開表示「經濟成果應該全民共享」，隨著軍公教及國營事業相繼調薪，長期默默為台灣本土語教育付出的教支人員卻淪為調薪孤兒。如今本土語言納入必修課程在即，認為改善支援老師待遇，不僅有助提升教學品質，也將能擴大本土語師資人數。

林宜瑾表示，「國家語言發展法」2018年底完成立法，即規定須在國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程。今年9月將上路的國一、國二每周1節，以及高中三年共2學分的本土語言課程，就是「國家語言發展法」的落實。本土語課程時數並不多，但將能成為學生系統性學習本土語言的契機，培養學生的文化關懷，拓展學生多元視野。而本土語教師扮演重要的教學角色，更需要教育部做後盾，提供完善的資源。

母語教師協會代表阮百靈表示，目前教授本土語的支援教師，若其鐘點數和正式教師相同（一周教授20節），以一年教學總時間共8個多月的鐘點費來算，平均月薪僅1萬9200元，遠低於2022年的基本工資2萬5250元，當然無法吸引有志推動本土語教學的青年加入，本土語文的教學品質，自然會受到巨大的影響，希望教育部能聽見第一線教學人員的聲音，盡速調高鐘點費。

教育部 國家語言

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