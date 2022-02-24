俄羅斯對烏克蘭宣戰 蘇貞昌指示因應

俄羅斯正式對烏克蘭宣戰，行政院長蘇貞昌今（24）日在院會中裁示，指定由行政院副院長沈榮津負責邀集相關部會，持續因應維持重要物資、物價的穩定，以及金融市場穩定。

俄羅斯已派兵進入烏克蘭東部，並正式宣戰，進一步提升俄烏情勢。對此，蘇揆在院會中表示，針對近日俄羅斯對烏克蘭主權侵害事件，台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有所不同。

蘇揆表示，不過為嚴防境外勢力，意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作戰破壞台海和平穩定，蔡總統已經指示相關部會，要積極強化錯假訊息的澄清防治，並加強防範對應，穩定社會民心士氣，也要提升台海周邊軍事動態的各項監偵與預警作為，即時因應各種狀況。

蘇揆也裁示，為因應此一情勢，以及對國際與國內短中長期影響，他指派沈榮津邀集相關部會，研商持續加強整體因應規劃，維持持重要物資、物價穩定，以及金融市場穩定。