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元大人壽響應普惠金融 關懷獨居長者及身障弱勢

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
元大人壽力推「銀髮微笑 有愛無礙」，關懷獨居長者及身障弱勢 ，採購庇護工場手工香皂，分送給獨居長者。圖/元大人壽提供
元大人壽力推「銀髮微笑 有愛無礙」，關懷獨居長者及身障弱勢 ，採購庇護工場手工香皂，分送給獨居長者。圖/元大人壽提供

元大金旗下（2885）元大人壽致力普惠金融，針對弱勢族群推動微型保險，2021年與元大證券、元大銀行、元大投信攜手提供3,000個弱勢及身障家庭基本保障外，今年度更舉辦「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，將關懷對象擴及獨居長者與身障團體，今年首場即與社團法人中華基督教救助協會及育成基金會合作，贊助3月物資包並號召元大人壽志工團參與打包作業，讓愛不畏寒冬的送到長者手中。

根據國發會推估，我國超高齡社會將提前一年、於2025年到來。高齡化是台灣共同面臨的問題，元大人壽長年來善盡企業社會責任，響應主管機關普惠金融政策 ，長期關懷長者，今年度力推「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，在2月與社團法人中華基督教救助協會及育成基金會合作首場活動，由元大人壽贊助購買育成基金會庇護工場所做的手工香皂，提供給社團法人中華基督教救助協會加入發送予獨居長者的物資包中，藉此響應疫情下勤洗手共防疫的理念外，也幫助因疫情而受衝擊的庇護工場。

元大人壽11位志工前往社團法人中華基督教救助協會位於八里的倉庫，協助物資包打包作業，除了分裝手工皂、包米等，大家都希望以行動將愛傳遞給420位長者。

元大人壽表示，「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，是以實際行動關懷台灣獨居長者及身障弱勢，愛的行動將從台北出發，一路前往台中、花蓮，讓全省的元大人都有機會用實際行動關懷這些社會上的弱勢族群。

元大人壽 社團 獨居

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