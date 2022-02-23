解讀央行國際收支帳 長榮40個月年終這麼來的

長榮海運發放40個月年終獎金，羨煞眾人，但從中央銀行今（23）日公布去(2021)年國際收支帳可知，台灣貨運收入確實創下「史上最賺」的佳績。據央行統計，去年第4季與去年全年，不論是貨運收入、服務貿易收入或是服務貿易順差，均創下了歷史新高紀錄。

對於我國去年貨運收入暴增，央行官員解釋，主要是我國包括航空與船運在內的廠商，不論是調度能力與國際競爭力都很優異，加上美國塞港問題嚴重，造成國際運費上漲，也是我國去年貨運收入大進補的主因。

根據央行統計，2021年全年，我國貨運收入高達192億美元，較前年的100.9億美元近乎呈現「倍增」；受到疫情影響，各國實施邊境管制措施，國人無法出國旅遊，象徵國人出國花費的旅行支出驟減，加上運費收入大增，兩因素加總下，去年全年，服務貿易收入高達520.1億美元，較前年暴增108億美元。

影響所及，去年服務貿易收入扣除支出後的服務貿易順差高達123.1億美元，年增85.6億美元，增幅高達2.28倍。

央行官員指出，因國人熱中出國旅遊，旅行收支一直都呈現逆差，影響所及，2019年以前，服務貿易也都呈現支出大於收入的逆差；沒想到，受到疫情影響，服務貿易在2020年轉為順差，2021年的順差金額持續擴大，並締造了歷史新高紀錄。