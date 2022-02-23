快訊

陳竹音才宣布放棄台籍 曬大陸結婚證樂喊「成為祖國媳婦」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解讀央行國際收支帳 長榮40個月年終這麼來的

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
從中央銀行今（23）日公布去(2021)年國際收支帳可知，台灣貨運收入確實創下「史上最賺」的佳績。圖／本報資料照片
從中央銀行今（23）日公布去(2021)年國際收支帳可知，台灣貨運收入確實創下「史上最賺」的佳績。圖／本報資料照片

長榮海運發放40個月年終獎金，羨煞眾人，但從中央銀行今（23）日公布去(2021)年國際收支帳可知，台灣貨運收入確實創下「史上最賺」的佳績。據央行統計，去年第4季與去年全年，不論是貨運收入、服務貿易收入或是服務貿易順差，均創下了歷史新高紀錄。

對於我國去年貨運收入暴增，央行官員解釋，主要是我國包括航空與船運在內的廠商，不論是調度能力與國際競爭力都很優異，加上美國塞港問題嚴重，造成國際運費上漲，也是我國去年貨運收入大進補的主因。

根據央行統計，2021年全年，我國貨運收入高達192億美元，較前年的100.9億美元近乎呈現「倍增」；受到疫情影響，各國實施邊境管制措施，國人無法出國旅遊，象徵國人出國花費的旅行支出驟減，加上運費收入大增，兩因素加總下，去年全年，服務貿易收入高達520.1億美元，較前年暴增108億美元。

影響所及，去年服務貿易收入扣除支出後的服務貿易順差高達123.1億美元，年增85.6億美元，增幅高達2.28倍。

央行官員指出，因國人熱中出國旅遊，旅行收支一直都呈現逆差，影響所及，2019年以前，服務貿易也都呈現支出大於收入的逆差；沒想到，受到疫情影響，服務貿易在2020年轉為順差，2021年的順差金額持續擴大，並締造了歷史新高紀錄。

央行 疫情 長榮海運 年終獎金

延伸閱讀

航空雙雄股價拉尾盤 航運股強吸近3成資金

航海王領軍 海運、散裝、航空同步漲

長榮認購權證交投人氣最熱

貨櫃三雄 估發2,500億股息

相關新聞

內需產業今年能不能強強滾？經濟部點名兩因素

經濟部統計處表示，今年內需能否越來越好就看兩大重點：疫情、通膨！根據經濟部統計處今（23）日公布的1月批發、零售及餐飲業...

解讀央行國際收支帳 長榮40個月年終這麼來的

長榮海運發放40個月年終獎金，羨煞眾人，但從中央銀行今（23）日公布去(2021)年國際收支帳可知，台灣貨運收入確實創下...

進出口暢旺 去年海關業務創新高

去年進出口暢旺，連帶海關業務也爆量，財政部關務署今（23）日表示，去年全年進出口貨櫃數388萬個，創新高；不含簡易申報的...

去年13.5%勞工沒加班費不能補休 教育業最多、出版第2

勞動部今公布2021年「勞工生活及就業狀況調查」。調查指出，去年曾經加班的勞工佔46.3%，較前年上升2.5%，平均每月...

【勞保關鍵數字／下】去年近150萬人領老年年金 月領4萬元者突破千人

國人勞保年金到底可以領多少？勞保局自去年起，定期公布前一年度勞工請領勞保老年年金情形，根據最近公布去（110）年資料顯示，目前近150萬人正在領勞保老年年金，較前一年增加10萬人；國人平均月領金額為1萬7680元，六成四的人請領金額在2萬元以下。不過，好消息是月領超過4萬元的人增加了。

若政府對俄羅斯管制出口 工具機公會：配合政策

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲今天表示，若政府政策決定對俄羅斯管制工具機設備出口，公會將配合政府政策。他指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。