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內需產業今年能不能強強滾？經濟部點名兩因素

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部統計處表示，今年內需能否越來越好就看兩大重點：疫情通膨！根據經濟部統計處今（23）日公布的1月批發、零售及餐飲業營業額，三業已經連續四個月皆呈現正成長，其中零售與餐飲業的表現也顯見內需持續復甦；不過，統計處處長副處長黃偉傑表示，未來內需表現的狀況，就要看國際疫情及通膨情況，後者也受到俄烏衝突情勢影響。

經濟部統計處表示，1月零售業營業額為3922億元，為歷年單月新高，年增6.4%，主因適逢農曆春節前採購高峰，加上兩年春節落點不同，帶動布疋及服飾品零售業、食品飲料及菸草零售業、超級市場、量販店、電子購物及郵購業均呈兩位數成長。

而餐飲業在1月雖有疫情干擾，但因疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，春節聚餐需求仍旺，加上外帶年菜及年節禮盒銷售熱絡，帶動餐飲業營業額達762億元，年增8.7%，餐館業、飲料店業、外燴及團膳承包業都呈現正成長。

批發業1月營業額為1兆1131億元，創歷年同月新高，年增11.9%，主因全球經貿持續成長，新興科技需求暢旺，加上國際原物料及部分產品價格續居高檔，致機械器具批發業、建材批發業、化學材料批發業表現佳；另因農曆春節落點較上年提前，下游備貨需求動能增強，也帶動藥品及化粧品批發業、食品飲料及菸草批發業等。

展望今年的內需表現，黃偉傑指出，若疫情狀況持續穩定，台灣邁向邊境開放，內需應該會朝不錯的方向邁進，尤其去年民間消費呈零成長到負成長，今年全年正成長應該沒有問題。不過，通膨隱憂也將帶來變數，物價上升將抵銷民眾購買慾望；假如主計總處預測正確、物價將趨穩甚至下降，那麼在軍公教加薪等所得效果挹注下，對內需也會有正面影響。

至於俄烏關係緊繃，據傳蔡政府擬加入國際貿易制裁俄羅斯行列，黃偉傑說，台灣對俄羅斯進出口額都很小，出口僅占0.3%，進口僅占1.3%，制裁影響不大，但是俄烏天然資源豐富，全球恐有預期心理，造成國際油價上漲，原物料的漲價也會影響物價、甚至導致通膨惡化，這就會間接影響到台灣。

餐飲業 疫情 通膨

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