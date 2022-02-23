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台參與對俄經濟制裁？ 經濟部：密切關注國際局勢

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
是否跟進美國經濟制裁，經濟部表示，「我們會密切關注國際局勢變化，作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力」。圖／法新社
是否跟進美國經濟制裁，經濟部表示，「我們會密切關注國際局勢變化，作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力」。圖／法新社

美國拜登政府已認定俄羅斯行動是「入侵」，據《自由時報》報導，台灣基於與美日戰略合作，台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄羅斯。對此，經濟部回應，會密切留意國際局勢變化，並願意參與和平解決爭端的努力。

美國總統拜登台灣時間凌晨表示，俄羅斯承認烏克蘭分離地區是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，公然違反國際法，美國宣布制裁俄羅斯二大金融機構。

是否跟進美國經濟制裁，經濟部表示，「我們會密切關注國際局勢變化，作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。」

根據財政部統計，台灣去年整年出口總額為4464.5億美元，出口至俄羅斯13.1億美元，約占總出口額的0.3%。而經濟部外銷訂單統計中，俄羅斯外銷訂單是歸納在歐洲統計當中，推估俄羅斯占歐洲外銷訂單比例小，因此即使實施經濟制裁對於台灣外銷訂單影響有限。

俄羅斯 烏克蘭 拜登 經濟部

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