美商KLA 榮登財星雜誌全球最受推崇企業榜單

美商半導體設備商科磊（KLA）榮登《財星》雜誌全球最受推崇企業榜單。這項殊榮代表科磊在創新能力、產品與服務、管理與領導能力、社區責任、財務狀況與人才培訓上的優異表現，並且受到業界如董事會、高階主管、分析師和企業領袖的認可。

科磊表示，因公司在各方面的指標上表現出眾，這項成就反映科磊員工的專業精神，以及對公司文化與價值觀的承諾受到企業與行業同儕的認可。可以說科磊的員工、價值觀以及與客戶合作是獲得此殊榮的關鍵。

科磊總裁暨執行長Rick Wallace說：「這次獲得此項殊榮，證明我們的全球團隊不斷致力於持續創新、秉持卓越技術，為我們的客戶創造成功。」。

2021年科磊達成許多突破性表現。在2021年，科磊達成連續六年的成長，營收逾80億美元。科磊的市場領導地位歸功於該公司成功執行以客戶為中心的策略，解決客戶面臨的最關鍵的製程控制與製程起動等挑戰。創新是科磊的核心價值，過去四年，科磊已在研發領域投資33億美元的經費。科磊持續在研發方面的投資，使其能為全球的客戶提供最尖端的技術與解決方案，以解決半導體日益成長的需求，並幫助推動產業向前發展，促進人類進步。正是因為科磊堅守其核心價值才能名列2021年財星500大企業。

另外，2021年科磊於密西根州安娜堡(Ann Arbor) 設立 美國第二個總部，設立伊始即建立包容而多元的文化。為了在其產品中擴大應用人工智慧(AI)技術並開發下一代的AI創新，科磊成立新的「先進人工智慧運算實驗室(AI-ACL)」，與馬德拉斯的印度理工學院(IIT)合作營運。

科磊在AI-ACL的研究人員與工程師協同該公司在安娜堡的「人工智慧模型與卓越中心」的AI專家組成一支國際性的隊伍，致力於發展人工智慧、軟體、影像處理與物理模型的領域。在台灣，科磊將設有從事研發、客戶支援與人才培養等四個據點整合遷移至台南新辦公室，以因應該區域的快速成長，同時也成立第二個「機台訓練中心(Learning Knowledge Services，LKS)」以協助開發先進的技術。

去年，科磊在多個區域投入研究並發表 《工程師啟發報告》，重點介紹了在成為工程師一職的道路上所經歷的起心動念、靈感啟發和主要挑戰。這份報告讓科磊有機會為目前以及將來的工程師量身打造出它的職場體驗。作為公司對環境、社會和治理 (ESG) 管理承諾的一部分，KLA 還宣布了到 2030 年在全球運營中使用 100% 可再生電力的目標。。

現今，全球經濟與科技之間的相互依存性可謂前所未見，進而促使半導體的需求持續成長。這現象也增加了半導體產業的成長動力。新冠疫情加速數位化的進程且伴隨著新趨勢，例如在家辦公和數位醫學驅動資料自動化。

有鑑於資料需求以及半導體在資料收集、儲存、分析與傳輸方面所扮演的角色，預期這個產業將有強勁的成長。許多公司為了抓住這個高成長的契機，不斷尋求技術進步並擴張產能。隨著需求增加，科磊也擴大招募工作，聘請頂尖人才以滿足成長與創新的需求，同時提供客戶支援。