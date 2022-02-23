未登工廠319大限將至 王美花：先申請後協調

農地違章工廠3月19日大限將至，不少工廠陳情，即使送件申請也無法納管，經濟部長王美花今表示，針對農產業群聚地區部分如何處理，立委、在地和農委會的立場如何平衡需再溝通，因受理期限將至，希望工廠先送件申請，實質審查時經部會與農委會專案審理。

為解決農地工廠問題，「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路後，要求低汙染未登記工廠必須在兩年內申請為特定工廠納管、合法化，離大限僅剩20多天，全台仍有2萬多家未申請納管。大限一到，在「不能納管地區」的未登記工廠，將交由地方政府視稽查量能，給予斷水斷電。

立委林岱樺對農委會畫設「農業產業聚落區」相當不以為然，林指出，過去政府為發展經濟，推動家庭即工廠政策，造成農地上工廠林立，現在農委會卻以非常狹隘的本位主義使用「農業產業群聚區」，不顧歷史脈絡。即使目前先邀請工廠申請遞件，政府將逐案審查，但仍未說明審查標準。林岱樺說，自己收到大寮、美濃、旗山等10多家業者陳情，自己的工廠被畫設進農聚區無法申請納管，未來林岱樺已與律師團體討論，未來將聲請釋憲。