快訊

俄軍衝刺30公里：烏克蘭才急令「後備軍人動員」？

普亭幫烏東分離分子「獨立建國」 川普大讚「天才」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未登工廠319大限將至 王美花：先申請後協調

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
經濟部長王美花、立委林岱今出席高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用典禮，對農地違章工廠辦理狀況說明。記者林巧璉／攝影
經濟部長王美花、立委林岱今出席高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用典禮，對農地違章工廠辦理狀況說明。記者林巧璉／攝影

農地違章工廠3月19日大限將至，不少工廠陳情，即使送件申請也無法納管，經濟部長王美花今表示，針對農產業群聚地區部分如何處理，立委、在地和農委會的立場如何平衡需再溝通，因受理期限將至，希望工廠先送件申請，實質審查時經部會與農委會專案審理。

為解決農地工廠問題，「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路後，要求低汙染未登記工廠必須在兩年內申請為特定工廠納管、合法化，離大限僅剩20多天，全台仍有2萬多家未申請納管。大限一到，在「不能納管地區」的未登記工廠，將交由地方政府視稽查量能，給予斷水斷電。

立委林岱樺對農委會畫設「農業產業聚落區」相當不以為然，林指出，過去政府為發展經濟，推動家庭即工廠政策，造成農地上工廠林立，現在農委會卻以非常狹隘的本位主義使用「農業產業群聚區」，不顧歷史脈絡。即使目前先邀請工廠申請遞件，政府將逐案審查，但仍未說明審查標準。林岱樺說，自己收到大寮、美濃、旗山等10多家業者陳情，自己的工廠被畫設進農聚區無法申請納管，未來林岱樺已與律師團體討論，未來將聲請釋憲。

農委會 林岱樺 農地

延伸閱讀

俄烏情勢致油價漲 王美花：破32.5元時中油將吸收一半

邊境逐步開放 王美花：持相關文件、受邀就能入境台灣

俄烏緊張 政院緊盯油價警戒線

商務客入境 有條件鬆綁

相關新聞

全球電池荒／台泥擲百億搶市占、台塑組艦隊拼商機、鴻海也想大幹一場

高雄小港有一條長春街，這條路的盡頭，過去10年都是一座荒廢工廠；4個月前，一輛又一輛工程車開始日夜駛入。本刊造訪當天，這塊1萬多坪的土地正大興土木，三座巨型吊車同時作業，未來只要進度順利，台灣第一座超級電池工廠，明年就會在此誕生。

奇蹟翻盤！一只判決免賠48億並獲美國藥證 這檔「全額交割股王」前景能豁然開朗？

2月15日，藥華藥公布德國最終裁定結果，困擾公司1年多的48億元賠償，確定無須支付。

國際農工原料價格漲很兇 原油、棉花、錫、鋁漲勢驚人

通膨壓力持續升溫，國際農工原料價格確實漲很兇！主計總處國情統計通報顯示，2022年1月底WTI原油較去年同月底漲70.8...

未登工廠319大限將至 王美花：先申請後協調

農地違章工廠3月19日大限將至，不少工廠陳情，即使送件申請也無法納管，經濟部長王美花今表示，針對農產業群聚地區部分如何處...

俄烏情勢致油價漲 王美花：破32.5元時中油將吸收一半

俄羅斯、烏克蘭兩國情勢緊張，也影響國際油價波動，外界關心油價是否會因此高漲。對此經濟部長王美花表示，政府對於俄烏情勢對油...

1月原物料大漲 光這項商品期貨價格指數就漲70%

國際農工原料價格大漲，主計總處公布國情統計，今年1月底以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究所彙編的商品期貨價格指數）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。