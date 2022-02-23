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美吾華投資10億興建新化妝品GMP廠 今日開工

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
美吾華興建全新化妝品GMP廠，23日舉行開工典禮，由董事長李成家（圖中）親自主持。美吾華／提供
美吾華興建全新化妝品GMP廠，23日舉行開工典禮，由董事長李成家（圖中）親自主持。美吾華／提供

美吾華（1731）投資興建全新化妝品GMP廠，今（23）日舉行開工典禮，在董事長李成家主持下，這座廠將斥資10億元，把既有通過ISO 22716認證的美髮工廠，升級興建為獲國際化妝品GMP認證的全新化妝品工廠，並同步取得政府「GMP」、「綠建築標章」雙認證。

李成家表示，為持續提升競爭力，鞏固業界龍頭地位，新廠融合環保節能概念，搭配自動化智慧倉儲系統，大幅提升產能與品質，同時更替環境盡一份力，打造桃園幼獅工業區新亮點地標。

美吾華副董事長李伊俐說明，新廠預計2024年底完工，將取得衛生福利部「化粧品優良製造規範(GMP)」、「綠建築標章」雙項認證，融合環保節能、智慧生產與自動化倉儲系統等各項最新設備，大幅提升產能與生產效率，並持續投入研發創新，提供客戶最優質產品，相信此新廠投資，將成為美吾華公司進軍全球華人市場，更為堅強的後盾。

美吾華公司創立1957年，榮獲經濟部「台灣百大品牌」，業界唯一；公司推出洗、沐、染、護等各系列產品，深獲市場好評，染髮霜的市占率更長期站穩市場第一，從「卡樂芙」、「植優」到「美吾髮®快速護髮染髮霜」，公司對於年輕到樂齡等各年齡層，均推出系列產品，滿足分眾客戶需求。

賴育儒總經理表示，看準網路電商市場潛力，公司已提早進行布局，公司新創六年的網路原生品牌「SAHOLEA®森歐黎漾®」，已搶進網路洗髮精領導品牌地位，2021年更進一步打進線下實體通路獨家販售，線上線下雙引擎並進，業績同步成長；2021年線上電商業績大幅提升六成，整體業績也創下21%的成長佳績。

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