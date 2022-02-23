1月原物料大漲 光這項商品期貨價格指數就漲70%

國際農工原料價格大漲，主計總處公布國情統計，今年1月底以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究所彙編的商品期貨價格指數）較去年同月底大漲46.4%，其中占比達23%的西德州中級(WTI)原油較上年同月底漲70.8%，主要是全球經濟復甦，用油增加，加上基數較低所致。至於農業原料價格則較去年同期漲五成八，漲最凶。

主計總處表示，今年1月底CRB指數較去年同月底漲46.4%，19項組成成分中，占比達23%的西德州中級(WTI)原油較上年同月底漲 70.8%，主要因全球經濟復甦，用油增加，加上基數較低所致。若與上月底相較，由於1月俄烏、中東地緣政治風險升溫，加上土耳其輸油管爆炸致供給緊縮，WTI原油價格較上月底漲18.3%，CRB指數也漲9.8%。

農業原料價格方面，111年1月底與上年同月底相較，由於疫情及天災影響供給，加以肥料短缺推升種植成本，價格大幅上揚，其中棉花漲5成8最鉅，稻米、玉米、小麥及糖約漲1成1～1成5；與上月底相較，各農業原料漲跌互見，其中以棉花、橡膠及黃豆價格分別漲13.3%、12.6%及12.2%較多，糖及小麥價格則分別下跌3.5%及1.3%。

工業原料價格方面，111年1月底與上年同月底相較，LME基本金屬因全球經濟復甦，需求回升，價格漲幅仍大，貴金屬則呈下跌；與上月底相較，LME基本金屬受地緣政治風險升溫影響，加上需求殷切，價格多呈上漲，貴金屬之白金因全球汽車業景氣回溫帶動零件需求，價格亦上揚。