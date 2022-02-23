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國際農工原料價格漲很兇 原油、棉花、錫、鋁漲勢驚人

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

通膨壓力持續升溫，國際農工原料價格確實漲很兇！主計總處國情統計通報顯示，2022年1月底WTI原油較去年同月底漲70.8%，漲勢驚人。另，農業原料中則以棉花漲五成八最鉅；工業原料價格方面，則以錫、鋁、鋅等基本金屬漲幅較大，年增率分別是87.6%、53.9%、41.1%。

主計總處指出，2022年1月底以初級原料為主的CRB（美國商品研究局期貨）指數，較2021年同月底漲46.4%，19項組成成分中，占比達23%的西德州中級(WTI)原油較去年同月底漲70.8%，主因全球經濟復甦，用油增加，加上基數較低所致。

若與上月底相較，由於1月俄烏、中東地緣政治風險升溫，加上土耳其輸油管爆炸致供給緊縮，WTI原油價格較上月底漲18.3%，CRB指數亦漲9.8%。

農業原料價格方面，2022年1月底與上年同月底相較，由於疫情及天災影響供給，加以肥料短缺推升種植成本，價格大幅上揚，其中棉花漲五成八最鉅，稻米、玉米、小麥及糖亦漲一成一到一成五，與上月底相較，各農業原料漲跌互見，其中以棉花、橡膠及黃豆價格 分別漲 13.3%、12.6%及12.2%較多，糖及小麥價格則分別下跌 3.5%及1.3%。

工業原料價格方面，2022年1月底與上年同月底相較，LME基本金屬因全球經濟復甦，需求回升，價格漲幅仍大，貴金屬則呈下跌，與上月底相較，LME基本金屬受地緣政治風險升溫影響，加上需求殷切，價格多呈上漲，貴金屬之白金因全球汽車業景氣回溫帶動零件需求，價格亦上揚。

農業

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