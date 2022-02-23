碳盤查、查驗 將採分級管理

科技為人類帶來便利的生活，因科技而產生的垃圾卻也與日俱增，這幾年環保意識崛起，智慧型手機品牌廠紛紛鼓勵消費者拿著舊款手機購買新機，就可以獲得優惠折抵。 那麼，回收後的舊機都去了哪裡呢？答案很簡單，它們被拆解後，重新整理、提煉、再生，成了你我新機裡的原料。 為了高效率回收「鈷」等特殊金屬，蘋果開發了系列機器人，每個小時能夠拆解200支iPhone，處理15個不同機種，三星則把腦筋動到海洋，找到新材料打造出最新旗艦機種Galaxy S22...

2022-02-23 07:45