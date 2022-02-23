碳盤查、查驗 將採分級管理
對於外界認為碳盤查、查驗量能不足，環保署昨（22）日表示，溫管法修法將建立分級管理。針對公告強制盤查登錄對象，必須經過查驗，現行僅限國際查驗機構在台分支機構，未來開放符合一定認證及查驗能力的國內業者，也可執行，可望擴大查驗量能。
而若非強制對象，則無須經查驗程序，經濟部、環保署會分別輔導中小企業及住商部門，今年3月底前將修訂相關指引，簡化內容，讓業者第一次碳盤查就上手。
蔡玲儀表示，碳盤查就像健康檢查，是減碳的基本功，而揭露則是國際趨勢，接下來會透過輔導、修法多管齊下，協助業者因應。
至於溫管法修法進度，蔡玲儀指出，環保署已於2月7日將草案送至行政院，待政委逐條審查後，會在本會期送立法院審議。
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