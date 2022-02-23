快訊

120萬劑莫德納準備好了 第24期疫苗上午10時起分流預約

碳盤查、查驗 將採分級管理

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

對於外界認為碳盤查、查驗量能不足，環保署昨（22）日表示，溫管法修法將建立分級管理。針對公告強制盤查登錄對象，必須經過查驗，現行僅限國際查驗機構在台分支機構，未來開放符合一定認證及查驗能力的國內業者，也可執行，可望擴大查驗量能。

而若非強制對象，則無須經查驗程序，經濟部、環保署會分別輔導中小企業及住商部門，今年3月底前將修訂相關指引，簡化內容，讓業者第一次碳盤查就上手。

蔡玲儀表示，碳盤查就像健康檢查，是減碳的基本功，而揭露則是國際趨勢，接下來會透過輔導、修法多管齊下，協助業者因應。

至於溫管法修法進度，蔡玲儀指出，環保署已於2月7日將草案送至行政院，待政委逐條審查後，會在本會期送立法院審議。

環保 經濟部

延伸閱讀

碳盤查擴大 盯資通訊業

碳盤查擴大 百貨、辦公大樓列入輔導

南市提淨零排放策略 黃偉哲：減碳排與經濟發展不互斥

商務客怎麼來台？ 經濟部說明這樣做

相關新聞

【手機新「炫」風／下】蘋果的超級機器人vs三星海廢提煉術 誰能在回收煉金界搶得先機？

科技為人類帶來便利的生活，因科技而產生的垃圾卻也與日俱增，這幾年環保意識崛起，智慧型手機品牌廠紛紛鼓勵消費者拿著舊款手機購買新機，就可以獲得優惠折抵。 那麼，回收後的舊機都去了哪裡呢？答案很簡單，它們被拆解後，重新整理、提煉、再生，成了你我新機裡的原料。 為了高效率回收「鈷」等特殊金屬，蘋果開發了系列機器人，每個小時能夠拆解200支iPhone，處理15個不同機種，三星則把腦筋動到海洋，找到新材料打造出最新旗艦機種Galaxy S22...

俄烏危機 加劇通膨增溫

俄烏戰火一觸即發，全球市場反應劇烈，投資人紛紛拋股湧入避險資產，不僅國際油價進逼每桶一百美元，國際金價衝上六個月高點，台...

碳盤查擴大 盯資通訊業

碳揭露為世界趨勢，環保署昨（22）日表示，正研議將用電量大的製造業納入強制盤查登錄碳排範圍，若用電產生的「間接排放」與製...

碳盤查擴大 百貨、辦公大樓列入輔導

環保署昨（22）日表示，住商部門雖不列入強制碳盤查對象，但針對每年碳排放達1萬噸CO2e（二氧化碳當量）以上的服務業等，...

歐美制裁俄國 四大產業恐爆斷鏈危機

俄羅斯進軍烏克蘭，引發西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，但俄國坐擁豐富天然資源，是鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國...

歐美制裁俄國 貿易商、石油業跟著遭殃

在俄羅斯進軍烏克蘭後，西方國家正在協調針對俄國的最新一輪制裁措施，若對俄國實施「空前的」制裁，全球一些大型石油公司及原料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。