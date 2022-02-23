自己掌握 調查：七成民眾願意參加勞退自選投資平台

投信投顧公會昨（22）日公布「2021台灣民眾對於共同基金投資問卷調查」，關於勞退自選投資平台，發現高達70%受訪民眾願意參加勞退自選投資平台，因可依照自己狀況選擇投資工具。

中山大學財務管理學系教授蔡維哲認為，面對超高齡社會的即將到來，政府應該提供好的自選投資平台，讓民眾有自行選擇投資理財商品的權利。對有投資經驗的民眾，政府應開放勞退自選平台，而不懂投資理財的民眾可以按照自身年齡的Life-Cycle預選策略模式，年紀輕就選擇積極型的基金，中年時期就選擇穩健型的基金，進入老年時期就選保守型的基金，即可提升民眾自願提撥意願，提高長期投資績效與分散風險，達成政府、民眾與業者三贏的局面。

投信投顧公會昨天公布「2021台灣民眾對於共同基金投資問卷調查」，旨在了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願、以及ESG對民眾投資決策的影響；去年12月收集1,220份問卷。

蔡維哲表示，調查顯示已有六成民眾已開始準備退休金，但投資工具偏向保守，再來是青壯族群明顯低估退休金需求，最令人驚訝的是，本次調查20~29歲族群認為理想退休生活開銷是介於1~3萬元比率高達近五成，顯然明顯偏低，而20~29歲族群有48%、30~39歲族群有40%的受訪者沒信心達到理想退休生活。

本次調查也發現，有高達70%受訪民眾願意參加勞退自選投資平台，與2020年調查的72%結果相近。本次調查中，民眾願意參加勞退自選投資平台的主要原因：有72%認為是可依照自己狀況選擇投資工具，且46%相信長期會有更好績效，而30%不願意參加主要原因除56%擔心賠錢之外，30%是不知如何選擇標的與30%是不具備相關金融知識與投資經驗。

在基金業務方向上，中山大學財務管理學系教授蔡維哲提出三大結論，首先是網路、行動裝置下單是未來基金銷售第一決勝點，因50歲以下投資人主要投資工具以電腦網頁和行動裝置下單為主；第二，未來基金投資模式是一次多檔的資產配置，意即客製化解決方案需求提高；第三，有71%受訪者會考慮投資ESG主題共同基金。