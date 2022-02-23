因烏俄情勢與升息前景 資金流量驟降主要轉入債市

美國總統拜登警告俄羅斯可能很快對烏克蘭發動攻擊，普丁承認烏東兩共和國獨立遭美國祭出制裁，此外，美國一月生產者物價指數創八個月來最大升幅、聯準會利率會議紀錄顯示若通膨未如預期下行，以比目前預期的速度更快取消寬鬆政策將是合適之舉，地緣政治風險與升息前景壓抑全球與新興股市近週同步收低。

依據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入25億美元較前週驟降九成，資金主要流入新興與全球股市15億與9億美元，歐洲、拉美與東歐股市亦分別有2.4億、1.1億及0.2億美元淨流入，美國股市則遭資金淨流出11.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2/18那斯達克指數出現50日均線低於200日均線的死亡交叉，是2020年四月來首見，根據Potomac Fund Management統計，1971年以來那斯達克指數曾出現31次死亡交叉，出現後21天上漲機率為71％，後6個月上漲機率為77％。

面臨俄烏情勢及市場揣測聯準會升息與縮表前景，建議投資人以靜制動，做好資產配置與多元布局策略，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，兼顧收益、降波動和掌握類股輪動機會，考量通膨及聯準會升息趨勢，可透過高債信評級的波灣債券型基金替代美國公債作為防禦配置。

著眼更多國家將取消防疫限制並放寬邊境，全球經濟解封潮有助支撐景氣並改善供應鏈瓶頸，既有股票部位耐心續抱，空手者可採分批加碼或定期定額策略參與科技、基礎建設等趨勢商機，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興市場當地債券型基金補漲行情，以及天然資源或黃金產業型基金區間操作機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，由於通膨前景仍具不確定性且貨幣政策風險升溫，相較於去年，未來幾個月的投資策略將較偏中性，而在此波全球市場修正前，我們已經降低了對股票的偏好，並將在市場波動中尋求機會，整體而言仍看好股優於債，股票市場偏好企業獲利較強的美國，固定收益資產則維持低存續期配置，但亦在近期的波動中找到機會增加存續期曝險，看好強勁的基本面可支撐企業債評價面。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，看好今年基礎建設投資的三大利基為高股利率的穩定報酬、防禦通膨與長期資本增值(綠色經濟)，預估今年經濟成長將略為放緩，加上升息的環境下，我們非常謹慎去挑選基本面強健、能夠轉嫁通膨以發揮防禦通膨上揚的標的，包括公用事業公司透過資產基礎轉嫁、付費道路營運商透過調高收費價格轉嫁通膨。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，進入2022年，我們開始見到「正常化」趨勢，成熟國家貨幣政策已有緊縮趨勢，對比新興市場的中國貨幣政策已開始放鬆，更重要的是新興市場在過去五至十年進行的許多結構性改革效應正在顯現，然而新興市場目前股價水準卻因反應前述諸多利空而受壓抑，因此評價面相當具吸引力。觀察今年來多數新興市場領先美國市場表現，我們認為不能低估市場傳遞予投資人的重要訊號。