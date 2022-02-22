新加坡擬跟進全球最低稅負 企業早做規劃

因應新加坡政府宣布跟進全球最低稅負制，安侯建業聯合會計師事務所今（22）日指出，這顯示離岸所得免稅的租稅設計，已經受到國際挑戰，提醒企業須盡早調整跨國配置及租稅規畫。

安侯建業稅務投資部執業會計師林棠妮指出，隨著國際租稅合作BEPS 2.0計畫推進，傳統的免稅天堂如開曼、BVI及塞席爾等地首當其衝，陸續提出經濟實質法案回應國際壓力。

林棠妮表示，包括香港及新加坡，都是法定稅率雖然高於15%，但僅對境內收入課稅的地區，其離岸所得免稅的作法，過去已經備受OECD關注，更使得香港最終落入歐盟租稅不合的灰名單當中。

林棠妮認為，新加坡稅局加速順應OECD的要求，聲明將引入全球最低稅負制度，也屬意料之事，上述運用離岸免稅的主張，進而導致「全球不徵稅」的避稅行為，顯然將會落入新加坡此次稅改所影響的核心。

林棠妮指出，新加坡未來要加強課稅的範圍，主要是針對全球合併營收超過7.5億歐元以上的跨國企業集團，但並不代表其他中小企業，就可僥倖應對，違反經濟實質的利潤配置行為，本來就會被移轉訂價規範挑戰，未來在跨國企業都要面臨，在各個租稅管轄地所繳的稅負，應達到全球最低稅負的要求。

安侯建業稅務投資部協理任之恒指出，新加坡政府以往亦曾推出不少租稅優惠吸引投資，部分企業的優惠稅率甚至可低至5%，當中不少成功爭取的企業均具備一定規模，隨著全球最低稅負制度於新加坡落地，符合門檻的大集團企業勢必將受影響，後續要如何因應，也將是重中之重。

安侯建業副執行長張芷表示，全球反避稅是現在進行式， 因應 OCED 越趨嚴謹的反避稅規範，這輪第二波的全球最低稅負的風潮可能很快便會陸續於其他地區普及，第三波的發展很可能就是針對「離岸免稅制度」的根本性改革。

張芷表示，即便香港已向歐盟承諾於今年底前修訂其《稅務條例》，並於2023年落實相關措施，企業不論如何設計投資架構或供應鏈配置，未來都須繳納合理稅款。