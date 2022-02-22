金屬業缺工2千億訂單無法交貨 勞部：接洽新移工來源國

台灣景氣雖佳，產業面臨缺工問題，台灣手工具工業同業公會理事長黃信德今在一場座談會中說，因為移工不足無法生產，金屬產業有一半的廠商，累積超過2000億無法如期完成交貨，更多的訂單是看得到吃不到，急需政府協助解決。尤其是屬於辛苦、危險、骯髒的3K產業，期盼政府能提高3K 產業外勞比例、開放邊境讓更多移工盡早入台，以及調整移工可移轉政策。

立法委員張廖萬堅今舉辦「產業大缺工-3K產業如何接單？產、官移工政策交流座談會」，有手工具、螺絲、模具、鍛造等11個產業公會人員與會。勞動力發展署長蔡孟良、經濟部工業局副局長陳佩利和國家發展委員會專門委員鄭佳菁都與會聽取他們的心聲。

蔡孟良透露，移工來源國目前有4個國家，但現正與一個新南向國家接洽，本在前年就要推，但受疫情影響而停頓，已重新接洽，一有成果會跟大家報告。至於提高3K傳統產業移工已與經濟部工業局達成共識，未來可望從40%提高至45%。

對於有業者建議廢除移工期滿可自由轉換雇主一事，他表示各方意見很多，為兼顧勞雇的穩定性，目前採折衷辦法，也就契約內不能隨便轉，要轉也是同行業，還要有理由，如果移工堅持又無合理理由，就是廢聘遣返。但是他也強調，目前期滿留任的人數是80%，相信在雇主妥適照顧移工下，多數移工會願意留任。

鄭佳菁指出，未來會透過「延攬外國專業人才」、「增加國際學生」以及「留用外國技術人力」等方式，積極擴大吸引及留用僑外人力，至2030年淨增加40萬之外籍勞動力，以維持我國經濟成長所需動能。

黃信德說，由於少子化、教育環境體系的轉變，3K產業遭遇到勞動力短缺的問題，尤以關乎公司存亡的生產線技術勞工缺口最大。

他說，疫情在全世界蔓延，全球經貿呈停滯狀態，台灣因為有深厚的金屬產業實力卻因此受惠，迎來訂單潮與轉單效應，手工具、汽機車零配件、自行車零配件、螺絲螺帽等，廠商在手訂單平均累積 6至8 個月以上，部份產廠因為缺人訂單甚至達 15至17 個月，皆因為移工不足無法生產。